ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

13 dicembre

Mobilitazione per la riapertura del Ponte Mascarello, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada: “Basta immobilismo”

Partenza da Piazzale dei Navigatori ore 10

ponte mascarello

A Foce Verde cresce la mobilitazione per la riapertura del Ponte Mascarello, chiuso ormai da quindici anni. L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ha indetto per sabato 13 dicembre 2025 una manifestazione pubblica con ritrovo alle 10 in Piazza dei Navigatori. Da lì il corteo si muoverà lungo via Valmontorio in direzione del ponte, occupando una sola corsia stradale.

La chiusura dell’infrastruttura continua a rappresentare una ferita aperta per il litorale pontino: disagi quotidiani per i residenti, ricadute economiche sulle attività commerciali e un progressivo isolamento di un’area che vive di turismo e servizi. L’associazione ricorda come l’accordo siglato nel 2021 tra Regione Lazio, Comune di Latina e Sogin, che avrebbe dovuto avviare il recupero del ponte, sia rimasto privo di attuazione.

Gli organizzatori definiscono la manifestazione pacifica e ordinata, ma sottolineano la necessità di un segnale forte dopo anni di immobilismo istituzionale. L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza affinché partecipi e sostenga la richiesta di riaprire un’infrastruttura considerata essenziale per la mobilità e lo sviluppo del territorio costiero.

Per informazioni è possibile contattare Giovanni Delle Cave al numero 328 4526104.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Dicembre 2025
L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto