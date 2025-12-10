Mobilitazione per la riapertura del Ponte Mascarello, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada: “Basta immobilismo”

A Foce Verde cresce la mobilitazione per la riapertura del Ponte Mascarello, chiuso ormai da quindici anni. L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ha indetto per sabato 13 dicembre 2025 una manifestazione pubblica con ritrovo alle 10 in Piazza dei Navigatori. Da lì il corteo si muoverà lungo via Valmontorio in direzione del ponte, occupando una sola corsia stradale.

La chiusura dell’infrastruttura continua a rappresentare una ferita aperta per il litorale pontino: disagi quotidiani per i residenti, ricadute economiche sulle attività commerciali e un progressivo isolamento di un’area che vive di turismo e servizi. L’associazione ricorda come l’accordo siglato nel 2021 tra Regione Lazio, Comune di Latina e Sogin, che avrebbe dovuto avviare il recupero del ponte, sia rimasto privo di attuazione.

Gli organizzatori definiscono la manifestazione pacifica e ordinata, ma sottolineano la necessità di un segnale forte dopo anni di immobilismo istituzionale. L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza affinché partecipi e sostenga la richiesta di riaprire un’infrastruttura considerata essenziale per la mobilità e lo sviluppo del territorio costiero.

Per informazioni è possibile contattare Giovanni Delle Cave al numero 328 4526104.