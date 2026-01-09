SEZZE – Sabato (alle 10) si terrà a Sezze il primo congresso comunale di Noi Moderati. “Un congresso che non nasce per celebrare un passaggio formale, ma per marcare una presenza politica e aprire una fase nuova nel dibattito cittadino, approdo naturale di un percorso avviato già da tempo sul territorio comunale di Sezze, grazie all’impegno del dott. Enzo Polidoro”, dicono dal partito. L’appuntamento nella sala Convegni del Centro Sociale “U. Calabresi.

“A Sezze c’è bisogno di una politica che torni a ragionare in termini di progetto e non di gestione dell’emergenza – afferma il coordinatore comunale, Leonida Guerrieri. Le amministrazioni degli ultimi anni hanno operato in un contesto complesso, ma è sotto gli occhi di tutti che i risultati non rispondono alle aspettative dei cittadini. Serve una visione, ma soprattutto servono scelte”.

All’incontro saranno presenti i vertici regionali e provinciali del partito: il coordinatore regionale Marco Di Stefano, il consigliere regionale Nazzareno Neri e il coordinatore provinciale di Latina Alessandro Paletta. Padroni di casa Enzo Polidoro, coordinatore dell’area dei Monti Lepini e Leonida Guerrieri, coordinatore comunale Noi Moderati Sezze.

I temi saranno sanità, sicurezza, decoro urbano, qualità dei servizi, sostegno alle fasce più fragili, valorizzazione del territorio e delle eccellenze produttive.

“Sezze ha tutte le potenzialità per tornare protagonista anche a livello provinciale – sottolinea Guerrieri – ma occorrono scelte coraggiose e una visione di medio-lungo periodo. La sanità è una delle grandi questioni irrisolte che toccano direttamente le famiglie – sottolinea Guerrieri – e non può restare fuori dal confronto politico locale, anche quando le competenze sono sovracomunali. Il nostro compito è rappresentare i bisogni dei cittadini e pretendere risposte. Uno spazio centrale sarà, poi, dedicato ai giovani e al loro coinvolgimento attivo nella vita pubblica. Vogliamo riportare le nuove generazioni dentro la politica – conclude il coordinatore comunale – non come spettatori disillusi, ma come protagonisti consapevoli”.

Noi Moderati intende, inoltre, aprire un confronto serio con le realtà civiche e politiche presenti in città, ma senza ambiguità. “Il dialogo è parte essenziale del nostro modo di intendere la politica – afferma Guerrieri – e funziona quando si fonda sul rispetto delle identità e sulla chiarezza delle posizioni. Noi Moderati intende essere un interlocutore credibile, capace di contribuire ai percorsi condivisi con idee, competenze e una proposta politica autonoma. Essere moderati significa tenere insieme equilibrio e determinazione, scegliendo la responsabilità come metodo e il confronto come valore”.