Latina, aperta la gara per i lavori di riqualificazione del parco Santa Rita

LATINA – Sarà aggiudicato a breve l’appalto dei lavori che consegneranno ai cittadini del capoluogo un parco Santa Rita totalmente riqualificato. È quanto emerso questa mattina durante i lavori della commissione consiliare pianificazione, presieduta dalla consigliera Serena Baccini. Durante il suo svolgimento è intervenuto l’architetto Matteo Coluzzi che, insieme alla dirigente comunale Micol Ayuso, ha illustrato il suo progetto di riqualificazione integrale del parco Santa Rita. Un’area verde di due ettari e mezzo, già protagonista con l’apertura del cantiere per lo Skate Park, annunciata dall’amministrazione a dicembre. Entrambe le opere sono state finanziate tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Secondo una nota del Comune pubblicata il mese scorso, lo skate park prevede un importo di 387mila euro e sarà realizzato rispettando quei parametri che gli consentiranno di ospitare gare ed eventi nazionali.

Tornando alla commissione di questa mattina, invece, per la riqualificazione del Parco Santa Rita è stato assegnato un importo di 350.000 € come quadro economico, mentre per quanto riguarda in maniera specifica i lavori il valore dell’intervento sarà di 245.000 €. Oltre a queste cifre, Massimiliano Carnevale, vicesindaco e assessore ai lavori e alle opere pubbliche, ha spiegato che attualmente è stata aperta la gara per l’appalto dei lavori, la quale terminerà con l’assegnazione entro fine gennaio.

Il progetto presentato dall’architetto Matteo Coluzzi prevede parecchi interventi che andranno a trasformare l’intera area verde, che si ritrova posizionata tra l’incontro di quartieri molto popolosi e che, negli ultimi tempi, sono saliti alle cronache per episodi di violenza e di criminalità. Dare un nuovo volto al parco Santa Rita, di conseguenza, potrebbe garantire anche dei passi avanti in termini di sicurezza, un plus importante soprattutto per chi vive in quelle zone. Per questo il nuovo parco presenterà molteplici funzioni: sarà costruita una nuova area giochi per bambini, così come un campo da calcetto (12 x 24 metri) e uno da Basket (11 x 15 metri). I percorsi pedonali saranno ripristinati e integrati di nuovi, accompagnati dall’installazione di nuovi pali per l’illuminazione. Inoltre, faranno la loro comparsa tre nuove fontanelle, dei cestini in materiale riciclato, dei portabici e 26 nuove panchine. Infine, si lavorerà anche con la piantumazione di nuovi alberi, tra cui un ginkgo biloba e due ciliegi nei pressi dell’area giochi.

Durante la commissione anche alcuni consiglieri di minoranza hanno espresso parere positivo nei confronti del nuovo progetto di riqualificazione, con l’augurio che il rendering presentato in commissione possa presto diventare realtà così come è stato esposto. Latina Bene Comune ha sottolineato l’importanza di mantenere la collaborazione dei cittadini attraverso il patto di collaborazione stipulato per il parco Santa Rita, mentre Nazzareno Ranaldi, di “Per Latina 2032”, ha espresso il desiderio di pensare anche a un coinvolgimento della scuola Corradini, che sorge adiacente al parco. Infine, le preoccupazioni da parte della minoranza sulla presenza di servizi igienici nel progetto sono state sciolte dall’intervento finale della dirigente Micol Ayuso, la quale ha spiegato ai presenti che nella concessione sportiva dello skate park, sarà dato in gestione anche un punto ristoro che, una volta entrato in funzione, potrebbe offrire anche l’opportunità di far accedere ai fruitori del parco a dei bagni per le proprie esigenze.