Veronica De Nitto, uno striscione sul Comune, Celentano: “Latina non dimentica”

LATINA – Nel giorno del quinto anniversario del brutale omicidio avvenuto avvenuto la notte del 15 gennaio 2021 a Daly City, a sud di San Francisco, sulla facciata del Comune di Latina è stato affisso lo striscione “Giustizia per Veronica De Nitto”. Un appello indiretto agli Stati Uniti a fare chiarezza sul femminicidio.

“La città di Latina ha voluto rinnovare il proprio ricordo e il proprio impegno attraverso l’affissione di uno striscione in sua memoria. Un gesto dal forte valore simbolico e civile, deciso all’unanimità dai consiglieri comunali della commissione Istruzione, su proposta della consigliera Serena Baccini, che desidero ringraziare sentitamente per la sensibilità e l’attenzione dimostrate”, spiega in una nota la sindaca Matilde Celentano.

L’iniziativa era stata annunciata lo scorso 25 novembre, in occasione dell’evento dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: “Oggi – aggiunge la prima cittadina – possiamo dire, con orgoglio e coerenza, di aver mantenuto quell’impegno preso pubblicamente”.

“Con profonda emozione, questa mattina, insieme al papà di Veronica, Luigi De Nitto, abbiamo affisso lo striscione, con la speranza che possa rappresentare un monito permanente per tutta la comunità: un richiamo alla responsabilità collettiva, al rispetto, alla cura delle relazioni e al rifiuto di ogni forma di violenza. È anche un gesto di vicinanza sincera al papà Luigi, che da cinque anni porta avanti con dignità e determinazione una richiesta di verità e giustizia che non può e non deve cadere nel silenzio.

Il pensiero di tutta la città va a Veronica De Nitto, che Latina non ha mai dimenticato. Il suo ricordo continua ad accompagnarci nel riflettere su quanto sia preziosa la vita di ogni persona e su quanto sia necessario investire, ogni giorno, nell’educazione al rispetto, all’ascolto e alla non violenza, a partire dalle giovani generazioni.

Latina non dimentica. E continuerà a impegnarsi affinché la memoria diventi consapevolezza, e la consapevolezza si traduca in azioni concrete per costruire una comunità più giusta, più attenta e più umana”.