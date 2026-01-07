Aprilia, ubriaco minaccia di morte l’ex moglie e devasta l’abitazione: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato ad Aprilia un uomo italiano, classe 1978, ritenuto responsabile di gravi minacce nei confronti della ex coniuge. L’arresto è avvenuto in flagranza differita ed è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aprilia.

L’intervento è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte della donna che, pur non trovandosi in casa, segnalava che l’ex marito, in evidente stato di alterazione alcolica, stava devastando l’abitazione e la stava minacciando di morte, estendendo le minacce anche a un familiare. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno avviato immediate ricerche sul territorio, rintracciando l’uomo mentre vagava per strada in stato di ebbrezza. Dagli accertamenti è emerso che l’indagato era già destinatario di un recente provvedimento di ammonimento del Questore per condotte persecutorie. Nel frattempo, la vittima ha continuato a ricevere numerosi messaggi e note vocali contenenti esplicite minacce di morte e frasi gravemente ingiuriose, successivamente riscontrate dagli operatori di polizia. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre rilevati evidenti segni di danneggiamento e di messa a soqquadro.

Alla luce del quadro complessivo e dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di minaccia aggravata e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria. La donna si è successivamente recata presso un ufficio di polizia per formalizzare la denuncia.