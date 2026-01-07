Droga in casa e materiale per lo spaccio, arrestati due conviventi a Cisterna

Droga in casa e materiale per lo spaccio: è l’accusa che ha portato all’arresto di un uomo e di una donna conviventi a Cisterna di Latina. I due sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente, denaro contante e strumenti per il confezionamento delle dosi.

L’arresto è maturato durante un controllo di polizia effettuato nell’abitazione, nell’ambito delle verifiche sui soggetti sottoposti a misure restrittive. L’uomo, infatti, era già agli arresti domiciliari per un altro procedimento penale. Durante l’accertamento, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cisterna di Latina hanno rinvenuto droga, facendo scattare la perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione sono stati sequestrati circa 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, denaro contante e materiale ritenuto idoneo al confezionamento dello stupefacente. Ulteriori accertamenti hanno poi portato i poliziotti in un secondo appartamento nella disponibilità della donna, dove è stata trovata altra sostanza che, al narcotest, è risultata essere Catinone, uno stimolante con effetti simili alle anfetamine.

Sulla base degli elementi raccolti, l’uomo e la donna sono stati arrestati e, al termine delle formalità di rito, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata successiva.