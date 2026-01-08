ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Furgone si ribalta sulla via Pontina, una persona ferita

Sul posto le forze dell'ordine

incidente pontina

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 21:30 di ieri lungo la via Pontina. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo e ha urtato le barriere laterali per poi ribaltarsi su un fianco. Il sinistro all’altezza dello svincolo per Campoverde ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che hanno chiuso temporaneamente la strada in direzione Latina. A bordo del veicolo viaggiavano quattro persone. Una di loro è stata soccorsa dal personale del 118 per alcune contusioni, mentre gli altri tre sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, che hanno disposto la chiusura temporanea della carreggiata e la deviazione del traffico allo svincolo di Campoverde sud. Durante le operazioni di recupero del furgone e la messa in sicurezza della strada la circolazione è risulta fortemente rallentata.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Gennaio 2026
L M M G V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto