Furgone si ribalta sulla via Pontina, una persona ferita

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 21:30 di ieri lungo la via Pontina. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo e ha urtato le barriere laterali per poi ribaltarsi su un fianco. Il sinistro all’altezza dello svincolo per Campoverde ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che hanno chiuso temporaneamente la strada in direzione Latina. A bordo del veicolo viaggiavano quattro persone. Una di loro è stata soccorsa dal personale del 118 per alcune contusioni, mentre gli altri tre sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, che hanno disposto la chiusura temporanea della carreggiata e la deviazione del traffico allo svincolo di Campoverde sud. Durante le operazioni di recupero del furgone e la messa in sicurezza della strada la circolazione è risulta fortemente rallentata.