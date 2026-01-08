Cisterna “recupera” la discesa della Befana da Palazzo Caetani: l’evento domenica 11

CISTERNA – Saranno proposti domenica 11 gennaio alcuni degli appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale nell’ambito del Natale Cisternese 2025, in programma per la festa dell’Epifania e annullati a causa delle condizioni meteo avverse.

Si comincia alle ore 11 in Piazza XIX Marzo con l’evento più atteso dai bambini, la tradizionale Discesa della Befana dall’ultimo piano di Palazzo Caetani con distribuzione di dolci e caramelle, evento a cura dell’Associazione di Protezione Civile ANVVFC – Sezione di Cisterna.

Alle ore 16 ci sono i “Versi di Natale”, performance itinerante de Il Menù della Poesia all’interno del Giardino di Piazza XIX Marzo e a Palazzo Caetani. Alla stessa ora, sempre in Piazza XIX Marzo, spazio allo spettacolo per famiglie “Il Viaggio di Babbo Natale e i suoi amici” a cura di Festa Esplosiva.

Contemporaneamente sarà aperto al pubblico il “Villaggio di Babbo Natale” a cura dell’associazione Mondo Disabili Future al piano terra di Palazzo Caetani e alle 18.30, per chiudere la giornata, la Corte ospiterà il concerto della Mustang Southern Rock Band.