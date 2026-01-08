Sciopero Trenitalia, disagi nel weekend per i pendolari

In arrivo il primo sciopero dell’anno. Dalle 21:00 di venerdì 9 gennaio alle 21:00 di sabato 10 è stata indetta un’agitazione a livello nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni potranno quindi subire cancellazioni o variazioni per tutta la giornata, fissate le fasce di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.