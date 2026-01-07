Sermoneta, torna il tradizionale appuntamento con la Sagra della Polenta

Nel centro storico di Sermoneta si rinnova l’appuntamento con la Sagra della Polenta, tradizionale evento legato alla Festa di Sant’Antonio Abate, in programma dal 15 al 18 gennaio. La Sagra si apre giovedì 15 con la Santa Messa alle 17.30 nella chiesa di Santa Maria. Mentre il clou dell’evento è previsto per la domenica successiva. Il 18 gennaio dalle 6.00 in piazza del Popolo si darà il via ai preparativi per la cottura della polenta secondo l’antica tradizione sermonetana. Alle 11.00 è prevista la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria, seguita dalla processione e dalla benedizione dei campi e degli animali. Dalle 12.00 il centro storico si anima con spettacoli itineranti e con l’inizio della distribuzione della polenta in piazza del Popolo, accompagnata da vino locale. Nel pomeriggio proseguono le attività culturali e folkloristiche, con mercatini artigianali, momenti musicali e spettacoli tradizionali, fino all’evento conclusivo alle ore 15.30 con l’esibizione degli sbandieratori ducato Caetani di Sermoneta.