Monte San Biagio, una fiaccolata in ricordo di Aurora Livoli

Una fiaccolata in ricordo di Aurora Livoli è in programma domani sera, alle 20, a Monte San Biagio, il paese in cui la ragazza viveva e dove nella mattinata di oggi si sono svolti i funerali. La partenza è prevista dal parcheggio multipiano Madonna delle Mercede, con arrivo alla chiesa di San Giovanni Battista, dove poco fa è stata celebrata la cerimonia funebre officiata dall’arcivescovo monsignor Luigi Vari.

“Nel raccoglimento ci uniamo ad Aurora e alla sua famiglia. Accendiamo una luce contro l’indifferenza, affidando Aurora e tutte le vittime al Signore e scegliendo di essere una comunità, un paese, che sostiene e protegge i piccoli e i fragili”, si legge sulla pagina Facebook “Parrocchie Monte San Biagio”.

Un’intera comunità si stringe oggi attorno alla famiglia di Aurora per l’ultimo saluto alla giovane, che si era allontanata dal paese in cui viveva senza fare più ritorno.