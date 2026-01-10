Sabaudia, chiuso per sette giorni un locale: provvedimento del Questore

Proseguono i controlli della Polizia di Stato sugli esercizi aperti al pubblico per la verifica del rispetto delle licenze e delle condizioni di sicurezza. Nell’ambito di questa attività, il Questore di Latina ha disposto la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e la conseguente chiusura temporanea, per sette giorni, di un locale situato nel comune di Sabaudia.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è scaturito da un’accurata istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Latina. Dagli accertamenti è emerso che l’esercizio rappresentava un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, risultando abituale punto di ritrovo di persone pregiudicate o ritenute pericolose, come documentato dai numerosi interventi effettuati nel tempo dalle Forze dell’Ordine.

La situazione rilevata ha reso necessaria l’adozione della misura interdittiva, considerata l’unico strumento idoneo a prevenire il protrarsi di condizioni di rischio per la sicurezza dei cittadini e per l’ordine pubblico. Il provvedimento ha effetto immediato ed è stato notificato con la chiusura del locale. Eventuali violazioni comporteranno ulteriori conseguenze penali e amministrative.

L’operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio messo in atto dalla Polizia di Stato per garantire legalità e sicurezza negli esercizi aperti al pubblico.