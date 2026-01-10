Latina, armi e spaccio arrestati due 18enni. Avevano due pistole, cocaina, hashish e crak















LATINA – Due ragazzi di 18 anni di Latina sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione di armi e droga. Uno di loro aveva fornito false generalità agli agenti della Volante che stavano effettuando un controllo e è scappato perché era armato. Non è sfuggito ai poliziotti che lo inseguivano l’oggetto metallico che durante la fuga il giovane aveva fatto cadere, risultato essere una pistola di tipo revolver rubata, con all’interno due proiettili.

Una volta bloccato, gli agenti hanno proceduto al controllo del veicolo utilizzato, rinvenendo alcuni involucri di cocaina e 1.200 euro in contanti. La successiva perquisizione svolta dagli investigatori della Squadra Mobile nell’abitazione del giovane ha permesso di trovare e sequestrare altri 1.300 euro, un bilancino di precisione e altro materiale presumibilmente utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Durante gli accertamenti è stato trovato un secondo mazzo di chiavi, riconducibili all’appartamento dell’altro diciottenne, che proprio nello stesso pomeriggio di ieri era stato notato dagli investigatori della Squadra Mobile insieme al primo. E’ qui che sono stati rinvenuti un mini revolver privo di segni identificativi, circa 1 chilo e 100 grammi di hashish, 350 grammi di cocaina e crack, 600 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

per entrambi i ragazzi appena maggiorenni è scattato l’arresto e sono stati portati in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

“L’operazione – si legge in una nota della Questura – si inserisce nel più ampio contesto delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in mano a gruppi criminali emergenti – che ha, tra l’altro, grosse disponibilità di armi – messe in atto sul territorio del capoluogo pontino dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento costante della Procura della Repubblica di Latina”.