Treno Roma-Formia delle 23,11 soppresso: “Sarà ripristinato a febbraio e poi interrotto di nuovo”

LATINA – Il treno pendolari Roma-Formia delle 23,11 da poco soppresso è stato al centro di un tavolo di confronto che si è svolto giovedì pomeriggio nella sede della Regione Lazio. Il regionale 12667 è stato infatti anticipato alle ore 22.36 (tutti i giorni tranne sabato, domenica e lunedì), con impossibilità lavoratori di tornare a casa la sera a fine turno di lavoro. Presenti all’incontro l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, il consigliere regionale Vittorio Sambucci, i rappresentanti di Rfi, Trenitalia e dei comuni interessati, Cisterna, Monte San Biagio, Itri, Sezze, Latina, Priverno e Formia.

Proprio i sindaci con i comitati di pendolari avevano chiesto la possibilità di mantenere le attuali corse sulla linea Roma-Formia con fermata a Cisterna di Latina. “In base al cronoprogramma dei lavori di Rfi sulla linea il treno verrà ripristinato a inizio febbraio per venire poi successivamente interrotto in una seconda fase di lavori che riguarderanno la tratta”, è stato spiegato al tavolo.

«Gli interventi di manutenzione della linea sono fondamentali per il miglioramento del servizio ferroviario ma abbiamo convocato questa riunione per aprire un tavolo di confronto con i Sindaci in modo da poter individuare soluzioni che possano venire incontro alle esigenze dei pendolari», dichiara l’assessore Ghera.

Ha espresso soddisfazione in una nota Vittorio Sambucci, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio: ” Ci tengo a ringraziare particolarmente l’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti Fabrizio Ghera, per la grande disponibilità e la tempestività data nell’aprire questo tavolo di confronto volto ad ascoltare i sindaci e trovare una soluzione che tuteli gli interessi di tanti pendolari del territorio pontino. Ringrazio anche il presidente Cosmo Mitrano per aver mostrato grande attenzione e sensibilità sul tema, condividendo con lui la necessità di individuare una soluzione definitiva al problema. Ringrazio per la disponibilità anche i rappresentanti di Rfi che hanno spiegato i motivi di questa interruzione provvisoria della corsa, con il chiaro intento di migliorare e ammodernare la rete entro fine anno. Rassicuro sul fatto che sono al vaglio una serie di soluzioni per offrire servizi alternativi a favore dei viaggiatori della provincia pontina”.