La Provincia di Latina attiva una copertura sanitaria integrativa gratuita per tutti i dipendenti

LATINA – La Provincia di Latina ha stipulato una polizza di assicurazione sanitaria integrativa gratuita per tutti i dipendenti dell’Ente, con la possibilità di estendere facoltativamente la copertura ai familiari, attraverso una integrazione economica a carico del dipendente.

«È la prima volta – dichiara il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli – che un ente locale del nostro territorio introduce una copertura sanitaria integrativa strutturata e gratuita per tutto il personale. Una scelta che nasce dalla convinzione che il benessere di chi lavora nella pubblica amministrazione sia un investimento, non un costo».

La polizza garantisce ai dipendenti un supporto sanitario aggiuntivo rispetto al servizio pubblico, migliorando l’accesso alle cure, riducendo i tempi di attesa e offrendo una maggiore serenità nella gestione della salute. La possibilità di estendere la copertura ai familiari, su base volontaria, rappresenta inoltre un ulteriore elemento di attenzione verso la dimensione personale e familiare dei lavoratori.

«Abbiamo assunto questa decisione – prosegue Stefanelli – perché crediamo che una pubblica amministrazione moderna debba saper attrarre, valorizzare e tutelare le proprie risorse umane.

Garantire strumenti di welfare significa riconoscere il ruolo centrale delle persone che ogni giorno assicurano servizi ai cittadini e contribuiscono al buon funzionamento dell’Ente».

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di rinnovamento dell’Amministrazione provinciale, orientata alla qualità del lavoro, alla responsabilità sociale dell’ente pubblico e alla costruzione di un clima organizzativo fondato su fiducia, rispetto e attenzione concreta ai bisogni e che ha visto il fondo delle risorse decentrate per i dipendenti un incremento totale di 135.000 euro di cui 65 dedicati appunto alla stipula dell’assicurazione.

«Vogliamo essere – conclude il Presidente – un esempio virtuoso per tutto il territorio. Questa scelta dimostra che anche un ente locale può innovare, prendersi cura dei propri dipendenti e rafforzare, attraverso il benessere interno, la qualità dei servizi resi alla comunità».