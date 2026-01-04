Terracina: Centro Sportivo San Martino, aggiudicati i lavori per la rete idrica e fognaria

TERRACINA – Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione della rete idrica e fognaria presso il Centro Sportivo San Martino di Terracina. Si avvia così a conclusione un lungo iter iniziato a dicembre del 2023 con l’affidamento dell’incarico di progettazione, con il progetto esecutivo approvato a dicembre dell’anno successivo per un importo complessivo di 340 mila euro. È stato dato quindi mandato alla SUA della Provincia di Frosinone di procedere mediante procedura negoziata, e una volta terminati gli accertamenti necessari è stata aggiudicata l’esecuzione dell’appalto per gli interventi della realizzazione della rete idrica e fognaria del Centro Sportivo. Ora, trascorsi i termini previsti, si procederà alla stipula del contratto che darà il via ai lavori. Per il San Martino il Comune di Terracina ha anche ottenuto un mutuo dall’Istituto per il Credito Sportivo per l’importo di 1 milione e 870 mila euro per lavori di rigenerazione, perfezionamento, completamento ed efficientamento energetico, e un contributo di Euro 359.731 che andranno a coprire pressoché totalmente gli interessi sul mutuo richiesto e concesso. In particolare con questa importante somma sarà possibile procedere al rifacimento della pista di atletica, all’installazione dell’impianto di recupero dell’acqua piovana, all’installazione dell’impianto fotovoltaico per la riduzione dei costi di gestione dell’intero impianto in termini di consumo di energia elettrica, e all’installazione dell’impianto solare termico per l’acqua calda sanitaria.

«Un altro piccolo passo per iniziare l’anno nuovo, nel corso del quale potremo affrontare di petto e lavorare su problemi annosi grazie alle risorse che saranno disponibili nel prossimo bilancio», ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Grandi Opere, Infrastrutture, PNRR e Bilancio Claudio De Felice.