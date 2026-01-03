Terracina, antibracconaggio nel Parco dei Monti Ausoni: due denunciati

Proseguono le attività di contrasto al bracconaggio da parte dei Carabinieri Forestali all’interno del Parco Regionale Naturale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi. Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina hanno portato a termine un servizio mirato alla repressione della caccia illegale in area protetta.

Al termine di un lungo appostamento nella fitta vegetazione del versante protetto tra Campo Soriano e Valle Fasana, nel territorio del Comune di Terracina, i militari hanno sorpreso due uomini intenti ad esercitare l’attività venatoria nei confronti di avifauna selvatica, in particolare merli e tordi, specie che trovano rifugio proprio in quell’area tutelata.

I due soggetti erano muniti di fucili semiautomatici calibro 20. Considerata la gravità della condotta, che configura un vero e proprio atto di bracconaggio punito sia dalla normativa generale sulla caccia sia dalla legge che disciplina le attività consentite nelle aree protette, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro delle armi e delle munizioni.

I due uomini, entrambi residenti a Terracina, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.