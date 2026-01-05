ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

aggiornamento dal Comune

Latina, volo della Befana annullato per maltempo

La decisione presa dopo una riunione

Il comune di Latina fa sapere che a seguito delle condizioni meteorologiche avverse, la manifestazione “Il Volo della Befana” prevista per oggi pomeriggio, in piazza del Popolo, è stata annullata. La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza anche nella prospettiva di un peggioramento delle condizioni di maltempo, all’esito di una riunione tenuta in Comune tra l’Amministrazione comunale, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina e il coordinamento della Pro Loco.

