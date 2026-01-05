Latina, volo della Befana annullato per maltempo

Il comune di Latina fa sapere che a seguito delle condizioni meteorologiche avverse, la manifestazione “Il Volo della Befana” prevista per oggi pomeriggio, in piazza del Popolo, è stata annullata. La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza anche nella prospettiva di un peggioramento delle condizioni di maltempo, all’esito di una riunione tenuta in Comune tra l’Amministrazione comunale, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina e il coordinamento della Pro Loco.