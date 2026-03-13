Regione Lazio, passaggio di testimone: Alessandro Calvi nominato assessore al posto di Schiboni

LATINA – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto di nomina di Alessandro Calvi come nuovo assessore della giunta regionale. Calvi subentra al dimissionario Giuseppe Schiboni nelle deleghe al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica. Nel corso dell’incontro per il rituale passaggio di consegne, il presidente Rocca ha ricevuto Calvi e Schiboni nel suo ufficio, augurando al neo assessore buon lavoro e formulando i più sinceri ringraziamenti a Schiboni per l’impegno profuso negli ultimi tre anni. Rocca ha inoltre espresso i migliori auguri a Schiboni per il suo nuovo e prestigioso ruolo nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

«Ringrazio il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il coordinatore regionale di Forza Italia, Claudio Fazzone e tutto il partito, per la fiducia che mi è stata accordata. Ho accettato il ruolo di assessore regionale del Lazio al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e Urbanistica conscio dell’impegno che impone e con la ferma volontà di dare risposte alle nostre comunità all’insegna del pragmatismo e dell’ascolto. Ricevo un’eredità importante e ringrazio l’ex assessore, Giuseppe Schiboni, per il grande lavoro svolto. Svolgerò questo incarico con serietà, senso delle istituzioni e massima dedizione, consapevole della responsabilità che comporta. Abbiamo tante sfide di fronte ma soprattutto abbiamo la determinazione ad affrontarle e a vincerle», ha dichiarato il neo assessore regionale del Lazio al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e Urbanistica, Alessandro Calvi.

L’ex assessore ha augurato al successore “i migliori auguri di buon lavoro”, sottolineandone l’esperienza e le capacità.

“A nome di tutta Forza Italia, comunale e provinciale, formuliamo al nuovo assessore della giunta regionale del Lazio, Alessandro Calvi, i migliori auguri di buon lavoro ed i complimenti per il prestigioso incarico ricevuto. Contestualmente ringraziamo l’assessore uscente Giuseppe Schiboni per il grande lavoro svolto con la serietà e l’impegno che gli sono propri. La provincia di Latina ha mantenuto un rappresentante nella giunta regionale all’insegna della continuità. Il curriculum di Alessandro Calvi non ha bisogno di presentazioni. Ha maturato esperienze di spicco in campo politico ed amministrativo. E’ stato assessore al bilancio e al commercio, oltre che più volte consigliere comunale del Comune di Latina ed ha ricoperto il ruolo di coordinatore provinciale di Forza Italia sul nostro territorio. Siamo certi saprà coniugare questa esperienza in seno alla giunta regionale del Lazio dando alle nostre comunità le risposte che meritano in settori chiave quali il lavoro, la scuola, la formazione, e l’urbanistica”, dichiarano in una nota congiunta il coordinatore provinciale di Forza Italia Latina, Giuseppe Di Rubbo e il coordinatore comunale di Latina, Stefano Cardillo