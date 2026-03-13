ATTUALITA'
Campo sportivo D’Amico, Chiarato: “Telecamere attive e recinzione rafforzata”
L’ assessore allo Sport del Comune di Latina, Andrea Chiarato, interviene con una nota in merito alle segnalazioni riguardanti l’accesso al nuovo campo sportivo outdoor intitolato a Vincenzo D’Amico: “E’ bene chiarire, spiega – che l’apertura di uno dei cancelli laterali è stata causata da un atto di forzatura, e non da una mancanza di attenzione nella gestione dell’impianto. L’impianto di videosorveglianza è attivo e funzionante, dotato di sensori che rilevano il movimento. Proprio grazie a questo sistema è stato possibile individuare la presenza di persone all’interno dell’area e procedere immediatamente al loro allontanamento. Gli uffici hanno già provveduto a rafforzare la chiusura dei cancelli di accesso e sono stati, inoltre, installati cartelli informativi che segnalano la presenza delle telecamere, così che possano fungere da deterrente e possano prevenire ulteriori intrusioni. È importante ricordare che videosorveglianza e la recinzione non erano previsti nel progetto originario dell’impianto. È stata proprio questa amministrazione a decidere di inserirli nel progetto, per tutelare un investimento pubblico importante realizzato con fondi Pnrr. Si tratta di una struttura sportiva moderna e di grande valore per il quartiere e per l’intera città. Proprio per questo – conclude Chiarato – l’obiettivo dell’amministrazione è garantirne la massima tutela fino alla conclusione della procedura di affidamento della gestione per la durata di otto anni, che consentirà poi l’apertura regolare al pubblico”.
ATTUALITA'
Stagione estiva 2026: il Comitato Centro Storico chiede le verifiche per le serate con musica
SAN FELICE CIRCEO – E’ una lettera aperta quella che il Comitato Centro Storico Circeo ha inviato alla Sindaca Monia Di Cosimo per richiamare l’attenzione sull’organizzazione degli eventi musicali nel centro storico durante la stagione estiva. Il Comitato sottolinea la necessità di trovare un equilibrio tra animazione turistica, sicurezza e qualità della vita dei residenti, chiedendo per il futuro una programmazione più compatibile con il contesto storico e residenziale del centro storico.
Pur riconoscendo l’importanza delle iniziative turistiche e dell’animazione del territorio, il Comitato ritiene doveroso segnalare alcune criticità rilevanti che riguardano:
- Impatto acustico eccessivo
- Sicurezza e gestione delle emergenze.
- Compatibilità degli eventi con il contesto storico e residenziale
Quindi prima del rilascio delle autorizzazioni il Comitato chiede di effettuare le opportune verifiche.
ATTUALITA'
Terracina, conclusi i lavori alla Biblioteca Olivetti
Conclusi i lavori alla Biblioteca Adriano Olivetti di Terracina. La struttura è stata formalmente restituita al Settore Cultura e Beni culturali del Comune dopo il completamento degli interventi di recupero funzionale e il perfezionamento degli ultimi adempimenti amministrativi.
Sono stati infatti approvati il SAL finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione relativi agli interventi principali e complementari realizzati nella biblioteca.
Il progetto nasce dal finanziamento regionale ottenuto dal Comune nel maggio del 2022: 300 mila euro messi a disposizione dalla Regione Lazio con un cofinanziamento comunale di 75 mila euro destinato al recupero e al miglioramento degli spazi della biblioteca.
L’iter, spiegano dall’amministrazione, è stato particolarmente complesso. L’intervento non era stato infatti inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato nel maggio 2023 dal commissario straordinario e si è resa necessaria una variazione del programma, promossa dall’assessore Claudio De Felice insieme al sindaco Francesco Giannetti e all’assessore alla Cultura Alessandra Feudi.
È stato inoltre necessario rielaborare il quadro economico e gli elaborati progettuali per adeguarli al nuovo prezzario delle opere pubbliche e al nuovo codice dei contratti entrati in vigore nel 2023.
«Un altro passo completato e un risultato significativo per la comunità – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alle Grandi opere Claudio De Felice –. Ringrazio la responsabile unica del progetto, l’architetto Imperia Di Girolamo, e la dirigente Luisa Arcese per il lavoro svolto. L’assessore Feudi sta già portando avanti le attività necessarie per arrivare alla riapertura al pubblico».
Proprio l’assessorato alla Cultura è già al lavoro per completare l’allestimento degli spazi e ricollocare il patrimonio librario all’interno della biblioteca rinnovata.
«Stiamo preparando l’arredo e la nuova organizzazione del materiale bibliografico – ha spiegato l’assessore Alessandra Feudi – con l’obiettivo di restituire ai cittadini un luogo di formazione, incontro e condivisione».
Soddisfazione anche da parte del sindaco Francesco Giannetti: «Restituire la Biblioteca Olivetti alla città è sempre stato un obiettivo della nostra amministrazione, perché non si tratta soltanto di un edificio che torna a vivere, ma di uno spazio culturale fondamentale per la comunità».
ATTUALITA'
Rifiuti, a Cori la raccolta differenziata sfiora l’80%
Cresce la raccolta differenziata a Cori. Secondo i dati relativi a febbraio 2026, la percentuale ha raggiunto il 79,19%, sfiorando l’80%. Un risultato che conferma il trend positivo del servizio dopo il 2024, anno in cui la differenziata si era comunque mantenuta sopra il 65%, attestandosi intorno al 67% e consentendo al Comune di ottenere il riconoscimento di Comune Riciclone.
In attesa del dato ufficiale complessivo per il 2025, l’andamento dei primi mesi del 2026 viene giudicato molto positivo dall’amministrazione comunale, che punta a mantenere livelli elevati per tutto l’anno grazie alla collaborazione tra cittadini, Comune e il gestore del servizio Lavorgna S.r.l. Il risultato anticipa inoltre l’introduzione della Tarip – Tariffa puntuale sui rifiuti, prevista dal 2027. Il nuovo sistema si baserà sul principio secondo cui la tariffa sarà calcolata in relazione alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto, premiando i cittadini più virtuosi e incentivando la riduzione dei rifiuti.
«Raggiungere quasi l’80% di raccolta differenziata rappresenta un risultato importante – dichiarano il sindaco Mauro Primio De Lillis e l’assessore all’Ambiente Luca Zampi – e per questo vogliamo ringraziare le cittadine e i cittadini di Cori e Giulianello, la società che gestisce il servizio e gli operatori ecologici, insieme al lavoro degli ispettori ambientali volontari che affiancano la Polizia Locale nel contrasto all’abbandono dei rifiuti».
Resta però il problema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, fenomeno che l’amministrazione definisce ancora diffuso e che potrà essere contrastato solo con un maggiore impegno collettivo e con azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.
