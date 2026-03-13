Campo sportivo D’Amico, Chiarato: “Telecamere attive e recinzione rafforzata”

Conclusi i lavori alla Biblioteca Adriano Olivetti di Terracina. La struttura è stata formalmente restituita al Settore Cultura e Beni culturali del Comune dopo il completamento degli interventi di recupero funzionale e il perfezionamento degli ultimi adempimenti amministrativi.

Sono stati infatti approvati il SAL finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione relativi agli interventi principali e complementari realizzati nella biblioteca.

Il progetto nasce dal finanziamento regionale ottenuto dal Comune nel maggio del 2022: 300 mila euro messi a disposizione dalla Regione Lazio con un cofinanziamento comunale di 75 mila euro destinato al recupero e al miglioramento degli spazi della biblioteca.

L’iter, spiegano dall’amministrazione, è stato particolarmente complesso. L’intervento non era stato infatti inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato nel maggio 2023 dal commissario straordinario e si è resa necessaria una variazione del programma, promossa dall’assessore Claudio De Felice insieme al sindaco Francesco Giannetti e all’assessore alla Cultura Alessandra Feudi.

È stato inoltre necessario rielaborare il quadro economico e gli elaborati progettuali per adeguarli al nuovo prezzario delle opere pubbliche e al nuovo codice dei contratti entrati in vigore nel 2023.

«Un altro passo completato e un risultato significativo per la comunità – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alle Grandi opere Claudio De Felice –. Ringrazio la responsabile unica del progetto, l’architetto Imperia Di Girolamo, e la dirigente Luisa Arcese per il lavoro svolto. L’assessore Feudi sta già portando avanti le attività necessarie per arrivare alla riapertura al pubblico».

Proprio l’assessorato alla Cultura è già al lavoro per completare l’allestimento degli spazi e ricollocare il patrimonio librario all’interno della biblioteca rinnovata.

«Stiamo preparando l’arredo e la nuova organizzazione del materiale bibliografico – ha spiegato l’assessore Alessandra Feudi – con l’obiettivo di restituire ai cittadini un luogo di formazione, incontro e condivisione».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Francesco Giannetti: «Restituire la Biblioteca Olivetti alla città è sempre stato un obiettivo della nostra amministrazione, perché non si tratta soltanto di un edificio che torna a vivere, ma di uno spazio culturale fondamentale per la comunità».