APPUNTAMENTI
Norma, torna la 29ª edizione del Palio dei Comuni
Domenica 2 agosto il Centro Ippico Tornado di Norma ospiterà la 29ª edizione del Palio dei Comuni – Città di Norma, appuntamento organizzato dall’Associazione Cavalieri Norma con il patrocinio del Comune. La manifestazione, diventata negli anni uno degli eventi tradizionali dell’estate normese, riunirà cavalieri e rappresentanti dei diversi Comuni in una giornata dedicata alle tradizioni equestri.
Il programma prenderà il via alle 16 con il raduno dei cavalieri. Alle 17 è prevista la sfilata nel campo di gara, seguita dalla benedizione dei binomi e del Palio. L’inizio ufficiale della competizione è fissato per le 17.30, quando prenderà il via la 29ª edizione del Palio dei Comuni.
L’evento si svolgerà presso il Centro Ippico Tornado, in via Colle Catilina 2, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del settore e dalla comunità locale.
APPUNTAMENTI
Libri, a Scauri Antonia De Francesco presenta “Chiara Vingione. La vita Up di una campionessa con sindrome di Down”
SCAURI – Una serata dedicata a coraggio, determinazione e inclusione. Venerdì 31 luglio, alle ore 19:00, a Scauri, nella cornice del Lido Sirene (Lungomare Nazario Sauro, 26) si terrà la presentazione del libro “Chiara Vingione. La vita Up di una campionessa con sindrome di Down” della giornalista, scrittrice e critica letteraria Antonia De Francesco.
Il volume narra la storia vera e profonda di Chiara Vingione, che mette al centro dell’attenzione il valore del riscatto personale e dell’abbattimento di ogni barriera, attraverso la testimonianza diretta di una campionessa straordinaria. Chiara parte dal nuoto, passa all’atletica e poi scopre la pallacanestro: con impegno e determinazione arriva alla Nazionale Italiana FISDIR, con cui diventa campionessa europea e mondiale.
La presentazione sarà aperta dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Minturno, Ilaria Pelle, e dal Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Luca Trapanese. A seguire, il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi di Anna Teresa Formisano, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Lazio, dell’autrice Antonia De Francesco e della stessa Chiara Vingione, che condividerà con il pubblico il proprio percorso umano e sportivo. Le conclusioni sono affidate al Sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli.
L’evento di presentazione, ad ingresso libero e gratuito, si propone come importante momento di dialogo e sensibilizzazione.
APPUNTAMENTI
Latina ricorda Antonio Pennacchi: il 1° agosto torna l’appuntamento dedicato allo scrittore
Torna anche quest’anno l’appuntamento dedicato alla memoria di Antonio Pennacchi. Sabato 1° agosto, alle ore 20, il Parco Falcone e Borsellino di Latina ospiterà la terza edizione di “Ricordando Antonio Pennacchi”, iniziativa co-organizzata dal Comune di Latina e dall’Associazione Amici di Antonio Pennacchi.
L’evento si svolgerà nel quinto anniversario della scomparsa dello scrittore e arriva a pochi mesi dalla pubblicazione del volume Opere scelte nella collana Meridiani Mondadori, curato da Giuseppe Iannaccone, che ha consacrato ulteriormente il valore letterario dell’autore di Canale Mussolini.
La scelta del Parco Falcone e Borsellino, i storici “Giardinetti”, non è casuale. Si tratta infatti di uno dei luoghi simbolo della città più volte raccontato nelle opere di Pennacchi e che entrerà a far parte del percorso di letture dedicato alla sua produzione.
La serata sarà aperta dal saluto istituzionale della sindaca Matilde Celentano.
«Ricordare Antonio Pennacchi significa celebrare un’anima profonda, vulcanica e irripetibile della nostra città – afferma la prima cittadina –. Antonio non ha solo raccontato Latina: l’ha scolpita nella letteratura nazionale, donandole una voce originale, fiera e autentica».
Le letture saranno affidate a Clemente Pernarella e Melania Maccaferri, che proporranno brani tratti da Camerata Neandertal, Il fasciocomunista, Canale Mussolini – Parte seconda, Il delitto di Agora e da alcuni articoli pubblicati sulla rivista Limes. A condurre l’incontro sarà Daniela Novelli.
Nel corso della serata interverranno studiosi, giornalisti, scrittori e registi che approfondiranno il rapporto tra Pennacchi, Latina e la letteratura contemporanea. Tra gli ospiti Paolo Rigo, Maria Antonietta Garullo, Tonj Ortoleva, Pietro Antonelli, Antonia Liguori, Dino Del Giudice, Gianfranco Pannone, Renato Chiocca ed Emanuele Sciarretta, sceneggiatore della graphic novel 7Crimini.
Previsti inoltre collegamenti video con il direttore di Limes Lucio Caracciolo, Carlo Carabba e Katja Centomo.
Per l’Associazione Amici di Antonio Pennacchi «questa edizione nasce dal desiderio di riportare le parole di Antonio in uno dei luoghi della città che la sua scrittura ha attraversato. I Giardinetti non saranno soltanto lo scenario della serata, ma parte integrante del racconto di una Latina che Pennacchi ha saputo trasformare in letteratura».
APPUNTAMENTI
Borgo Grappa in Festa: per dieci giorni musica, spettacoli, tradizione e divertimento
LATINA – Dieci giorni di musica, spettacoli, cultura, tradizione e divertimento: Borgo Grappa si prepara ad accogliere una nuova edizione di Borgo Grappa in festa, la manifestazione organizzata dagli Amici del Borgo – Comitato Borgo Grappa, che dal 31 luglio al 9 agosto porterà nel borgo un ricco calendario di eventi, trasformandolo in uno dei principali punti di riferimento dell’estate pontina.
Con il patrocinio del Comune di Latina, il sostegno del main sponsor Ortolanda Ravanelli e la media partnership di Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna, l’edizione 2026 punta su una formula capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.
Per dieci giorni Borgo Grappa offrirà un programma pensato per tutte le età, con tre aree musicali che animeranno contemporaneamente la manifestazione, ciascuna con una propria identità: il Grappa Jazz Festival, le orchestre spettacolo e le scuole di danza dedicate agli amanti della musica da ballo e per i più giovani i DJ Set Live.
A completare il programma ci saranno due aree gastronomiche, giostre per i più piccoli, stand di artigianato e appuntamenti culturali che trasformeranno il borgo in un grande spazio di incontro e divertimento.
Fiore all’occhiello della manifestazione sarà il Grappa Jazz Festival, realizzato in collaborazione con l’Accademia Moderna Musica & Musica, con la direzione artistica del Maestro Dario Rogato. Dopo il successo della prima edizione, la rassegna cresce e porta a Borgo Grappa alcuni tra i più apprezzati musicisti del panorama jazz italiano. Sul palco saliranno Dario Rogato Trio feat. Nicola Concettini, Chiara De Meo Trio, Danilo Blaiotta Trio, 52nd Jazz Trio, Blu Bar Quartet, Lost IQ, Davide Di Mascio 5et, Luca Mannutza & Paolo Recchia Duo e Jordan Corda 5et, confermando il festival tra gli appuntamenti musicali più interessanti dell’estate nel territorio pontino.
Il 2 agosto, poi, il Grappa Jazz Festival ospiterà uno degli eventi più attesi dell’intera manifestazione: il Premio Nazionale “Duke Ellington” per la Composizione Jazz, concorso ideato e organizzato da Dario Rogato, che richiama compositori provenienti da tutta Italia. Dopo la selezione delle opere presentate, saranno tre i finalisti a esibirsi dal vivo davanti alla giuria, chiamata a decretare il vincitore del prestigioso riconoscimento.
Ad accompagnare il festival sarà anche l’arte. Alle spalle del palco del jazz prenderà forma “TraME e TEle”, il progetto dell’artista Alessandra Chicarella, con una grande installazione pittorica curata da MAD – Museo d’Arte Diffusa – di Fabio D’Achille. L’opera farà da scenografia ai concerti e al Premio Duke Ellington, creando un dialogo tra jazz e arte contemporanea.
Il Palco Ortolanda sarà invece il punto di riferimento per il pubblico più giovane. Ogni sera dalle 22.00 spazio al DJ Set Live con una programmazione che alternerà format diversi e vedrà tra i protagonisti Massimiliano Nox, Francesco Dimar, Gianluca Grandi e Artur Da Silva & Logan, fino al grande appuntamento conclusivo in programma domenica 9 agosto con il Closing Party.
Alla Torre di Borgo Grappa andrà in scena la musica da ballo. Ogni sera sul palco si esibiranno orchestre spettacolo e scuole di danza, offrendo un programma dedicato agli amanti del liscio, dei balli di gruppo e della tradizione musicale. Ad alternarsi nei 10 giorni di festa saranno I Domino, Cico & Luis, Alessandra Busà & I Tropycana, Fisa Stars, Agrodolce, Denis & Daniela Band, I Due Note, Maracaibo, Barbara Band e Le Meteore.
Spazio anche alla presentazione del libro “Percorsi incerti. Vite di madri tra l’essere grembo e arciere” della scrittrice Carla Zanchetta, in programma sabato 8 agosto, con l’autrice che dialogherà con l’avvocato Adele Morelli che modererà l’incontro.
“Anche quest’anno abbiamo lavorato per costruire un programma che fosse all’altezza delle aspettative di chi, ogni estate, sceglie Borgo Grappa in festa. Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori dell’evento – è quello di offrire una manifestazione capace di coinvolgere tutte le generazioni, con proposte diverse ma unite dallo stesso spirito di condivisione. Dal Grappa Jazz Festival, che quest’anno ospiterà anche il premio nazionale “Duke Ellington” per la Composizione Jazz con compositori provenienti da tutta Italia, alla musica da ballo, dal DJ Set Live agli appuntamenti culturali, fino agli spazi dedicati alla gastronomia, ai bambini e alle famiglie, ogni iniziativa è stata pensata per far vivere il borgo e valorizzare il territorio. Dietro questa festa c’è il lavoro di tanti volontari e la collaborazione di partner e realtà che hanno creduto nel progetto. È grazie a questo impegno condiviso se Borgo Grappa in festa continua a crescere e a diventare, anno dopo anno, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pontina”.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.
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