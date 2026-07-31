Norma, torna la 29ª edizione del Palio dei Comuni

LATINA – Dieci giorni di musica, spettacoli, cultura, tradizione e divertimento: Borgo Grappa si prepara ad accogliere una nuova edizione di Borgo Grappa in festa, la manifestazione organizzata dagli Amici del Borgo – Comitato Borgo Grappa, che dal 31 luglio al 9 agosto porterà nel borgo un ricco calendario di eventi, trasformandolo in uno dei principali punti di riferimento dell’estate pontina.

Con il patrocinio del Comune di Latina, il sostegno del main sponsor Ortolanda Ravanelli e la media partnership di Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna, l’edizione 2026 punta su una formula capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Per dieci giorni Borgo Grappa offrirà un programma pensato per tutte le età, con tre aree musicali che animeranno contemporaneamente la manifestazione, ciascuna con una propria identità: il Grappa Jazz Festival, le orchestre spettacolo e le scuole di danza dedicate agli amanti della musica da ballo e per i più giovani i DJ Set Live.

A completare il programma ci saranno due aree gastronomiche, giostre per i più piccoli, stand di artigianato e appuntamenti culturali che trasformeranno il borgo in un grande spazio di incontro e divertimento.

Fiore all’occhiello della manifestazione sarà il Grappa Jazz Festival, realizzato in collaborazione con l’Accademia Moderna Musica & Musica, con la direzione artistica del Maestro Dario Rogato. Dopo il successo della prima edizione, la rassegna cresce e porta a Borgo Grappa alcuni tra i più apprezzati musicisti del panorama jazz italiano. Sul palco saliranno Dario Rogato Trio feat. Nicola Concettini, Chiara De Meo Trio, Danilo Blaiotta Trio, 52nd Jazz Trio, Blu Bar Quartet, Lost IQ, Davide Di Mascio 5et, Luca Mannutza & Paolo Recchia Duo e Jordan Corda 5et, confermando il festival tra gli appuntamenti musicali più interessanti dell’estate nel territorio pontino.

Il 2 agosto, poi, il Grappa Jazz Festival ospiterà uno degli eventi più attesi dell’intera manifestazione: il Premio Nazionale “Duke Ellington” per la Composizione Jazz, concorso ideato e organizzato da Dario Rogato, che richiama compositori provenienti da tutta Italia. Dopo la selezione delle opere presentate, saranno tre i finalisti a esibirsi dal vivo davanti alla giuria, chiamata a decretare il vincitore del prestigioso riconoscimento.

Ad accompagnare il festival sarà anche l’arte. Alle spalle del palco del jazz prenderà forma “TraME e TEle”, il progetto dell’artista Alessandra Chicarella, con una grande installazione pittorica curata da MAD – Museo d’Arte Diffusa – di Fabio D’Achille. L’opera farà da scenografia ai concerti e al Premio Duke Ellington, creando un dialogo tra jazz e arte contemporanea.

Il Palco Ortolanda sarà invece il punto di riferimento per il pubblico più giovane. Ogni sera dalle 22.00 spazio al DJ Set Live con una programmazione che alternerà format diversi e vedrà tra i protagonisti Massimiliano Nox, Francesco Dimar, Gianluca Grandi e Artur Da Silva & Logan, fino al grande appuntamento conclusivo in programma domenica 9 agosto con il Closing Party.

Alla Torre di Borgo Grappa andrà in scena la musica da ballo. Ogni sera sul palco si esibiranno orchestre spettacolo e scuole di danza, offrendo un programma dedicato agli amanti del liscio, dei balli di gruppo e della tradizione musicale. Ad alternarsi nei 10 giorni di festa saranno I Domino, Cico & Luis, Alessandra Busà & I Tropycana, Fisa Stars, Agrodolce, Denis & Daniela Band, I Due Note, Maracaibo, Barbara Band e Le Meteore.

Spazio anche alla presentazione del libro “Percorsi incerti. Vite di madri tra l’essere grembo e arciere” della scrittrice Carla Zanchetta, in programma sabato 8 agosto, con l’autrice che dialogherà con l’avvocato Adele Morelli che modererà l’incontro.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato per costruire un programma che fosse all’altezza delle aspettative di chi, ogni estate, sceglie Borgo Grappa in festa. Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori dell’evento – è quello di offrire una manifestazione capace di coinvolgere tutte le generazioni, con proposte diverse ma unite dallo stesso spirito di condivisione. Dal Grappa Jazz Festival, che quest’anno ospiterà anche il premio nazionale “Duke Ellington” per la Composizione Jazz con compositori provenienti da tutta Italia, alla musica da ballo, dal DJ Set Live agli appuntamenti culturali, fino agli spazi dedicati alla gastronomia, ai bambini e alle famiglie, ogni iniziativa è stata pensata per far vivere il borgo e valorizzare il territorio. Dietro questa festa c’è il lavoro di tanti volontari e la collaborazione di partner e realtà che hanno creduto nel progetto. È grazie a questo impegno condiviso se Borgo Grappa in festa continua a crescere e a diventare, anno dopo anno, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pontina”.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.