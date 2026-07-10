I NOSTRI LIBRI
Libri nel Parco, Angela Torri e Andrea Bavecchi raccontano la Grande Guerra con il graphic novel “Oltre”
SABAUDIA – Prosegue la XII edizione di “Libri nel Parco – Quando la cultura incontra la natura”, la rassegna ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il patrocinio e il sostegno della Città di Sabaudia e il sostegno della BCC del Circeo e Privernate.
Il terzo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio 2026, alle ore 21:30, presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia, e vedrà protagonisti Angela Torri e Andrea Bavecchi, autori del graphic novel “Oltre”.
Nel corso della serata gli autori accompagneranno il pubblico alla scoperta di un’opera intensa e originale che affronta il tema della Prima Guerra Mondiale, intrecciando memoria, storia e narrazione illustrata. Oltre racconta il conflitto da una prospettiva profondamente umana, restituendo voce ai protagonisti e invitando il lettore a riflettere sul valore della pace, del ricordo e della memoria storica.
A dialogare con gli autori sarà il giornalista Antonio Bertizzolo, che guiderà il confronto sui temi affrontati nel volume e sul linguaggio del graphic novel come efficace strumento di divulgazione storica e culturale.
Dopo gli apprezzati incontri precedenti, la rassegna continua a offrire al pubblico occasioni di approfondimento e confronto con autori di rilievo nazionale, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate a Sabaudia.
Anche questa serata rappresenterà un’opportunità per riflettere sul passato attraverso il linguaggio della letteratura e dell’illustrazione, dimostrando come il racconto della storia possa continuare a parlare al presente e alle nuove generazioni.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
APPUNTAMENTI
Libri nel Parco, De Magistris a Sabaudia presenta “Attuare la Costituzione”
SABAUDIA – Prosegue la XII edizione di “Libri nel Parco – Quando la cultura incontra la natura”. Il secondo appuntamento è in programma giovedì 9 luglio 2026, alle ore 21:30, presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia, e vedrà protagonista Luigi De Magistris, magistrato, già pubblico ministero ed ex sindaco di Napoli.
Nel corso della serata presenterà il suo ultimo libro, “Attuare la Costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere”, un’opera che affronta temi di grande attualità legati alla piena applicazione dei principi costituzionali, al rispetto della legalità, alla tutela dei diritti fondamentali e al rapporto tra cittadini e istituzioni.
Attraverso il racconto della propria esperienza professionale e istituzionale, De Magistris propone una riflessione sul significato della Costituzione quale strumento vivo di democrazia, giustizia sociale e partecipazione, soffermandosi sulle criticità che ancora oggi ne ostacolano la piena attuazione.
A dialogare con l’autore sarà il giornalista Vittorio Buongiorno, in un confronto che offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire temi centrali per la vita democratica del Paese.
Dopo il grande successo della serata inaugurale con lo storico Mauro Canali, che ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e un vivace dibattito culturale, Libri nel Parco prosegue il proprio percorso confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale di Sabaudia.
La rassegna è ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il patrocinio e il sostegno della Città di Sabaudia e il sostegno della BCC del Circeo e Privernate.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
I NOSTRI LIBRI
Libri nel Parco 2026, Mauro Canali inaugura la XII edizione della rassegna culturale di Sabaudia
SABAUDIA – Venerdì 3 luglio, alle ore 21:30, presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia, prenderà ufficialmente il via la XII edizione di “Libri nel Parco – Quando la cultura incontra la natura”, la rassegna letteraria ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il patrocinio e il sostegno della Città di Sabaudia e il sostegno della BCC del Circeo e Privernate.
Ad inaugurare il calendario degli appuntamenti sarà Mauro Canali, tra i più autorevoli storici italiani contemporanei, docente universitario e saggista, studioso del fascismo, dei servizi segreti e della storia politica italiana del Novecento.
Nel corso della serata presenterà il suo ultimo libro, “Ritratto di giovane fascista. Il caso Mauro De Mauro”, un volume che ricostruisce con rigore storico e documentazione inedita la complessa vicenda del giornalista Mauro De Mauro, scomparso a Palermo nel 1970. Attraverso una meticolosa ricerca archivistica, Canali offre una nuova lettura della figura del cronista e dei delicati intrecci tra storia, politica, apparati dello Stato e criminalità organizzata, contribuendo a fare luce su uno dei grandi misteri irrisolti della Repubblica italiana.
A dialogare con l’autore sarà la giornalista Licia Pastore, mentre Attilio Bolzoni, tra le firme più autorevoli del giornalismo investigativo italiano e profondo conoscitore delle vicende di mafia e dei misteri del nostro Paese, interverrà in collegamento, arricchendo il dibattito con il suo prezioso contributo.
L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento storico e civile e inaugura una dodicesima edizione di Libri nel Parco che, anche quest’anno, porterà a Sabaudia alcuni tra i più importanti protagonisti del panorama culturale nazionale.
La rassegna si conferma così un appuntamento di riferimento dell’estate pontina, capace di coniugare divulgazione, confronto e promozione della lettura, coinvolgendo cittadini e turisti in un percorso di incontri con autori, studiosi e giornalisti.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Venerdì 3 luglio 2026 – ore 21:30
Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” – Sabaudia (LT)
I NOSTRI LIBRI
L’europarlamentare Annalisa Corrado presenta a Latina Lido “Le ragazze e il colibrì”
LATINA – Domenica 5 luglio, alle ore 19, presso lo stabilimento Lido del Sandalo sul lungomare di Latina, si terrà la presentazione del libro “Le ragazze e il colibrì” di Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico, ingegnera e da anni impegnata sui temi della transizione ecologica, della giustizia climatica e dei diritti.
L’incontro assume un significato particolare anche alla luce del recente impegno di Corrado nella Global Sumud Flotilla, la missione civile internazionale partita per portare aiuti umanitari a Gaza e chiedere la fine dell’assedio, confermando il suo impegno per la pace e il rispetto del diritto internazionale.
“Le ragazze e il colibrì” racconta, attraverso storie di donne, come l’impegno quotidiano possa contribuire a costruire un cambiamento profondo, intrecciando ambiente, giustizia sociale e partecipazione.
A dialogare con l’autrice saranno Marta Bonafoni, consigliera della Regione Lazio e coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico, e Martina Mayol, coordinatrice di Ultimo Giorno di Gaza – Latina. Modera l’incontro Valeria Campagna, consigliera comunale e capogruppo del Partito Democratico di Latina.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la libreria Tuttoscuola Sicconi di Latina, che sarà presente con le copie del volume.
«Sono felicissima di ospitare a Latina Annalisa Corrado. Il suo libro parla di speranza e della capacità di trasformare l’impegno individuale in cambiamento collettivo. Presentarlo nella nostra città significa offrire un’occasione di confronto su temi che ci riguardano da vicino come la crisi climatica, la pace, i diritti e il protagonismo delle donne. Abbiamo bisogno di luoghi in cui la politica torni a essere ascolto, cultura e partecipazione, e questo incontro va esattamente in questa direzione», dichiara Valeria Campagna.
Più Letti
-
NOTIZIARI12 minuti fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 15
-
NOTIZIARI3 ore fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 12
-
NOTIZIARI8 ore fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI22 ore fa
GR Latina – 9 luglio 2026 ore 17
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 9 luglio 2026 ore 12
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 9 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 8 luglio 2026 ore 18
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 8 luglio 2026 ore 15