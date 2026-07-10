Libri nel Parco, Angela Torri e Andrea Bavecchi raccontano la Grande Guerra con il graphic novel “Oltre”

LATINA – Domenica 5 luglio, alle ore 19, presso lo stabilimento Lido del Sandalo sul lungomare di Latina, si terrà la presentazione del libro “Le ragazze e il colibrì” di Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico, ingegnera e da anni impegnata sui temi della transizione ecologica, della giustizia climatica e dei diritti.

L’incontro assume un significato particolare anche alla luce del recente impegno di Corrado nella Global Sumud Flotilla, la missione civile internazionale partita per portare aiuti umanitari a Gaza e chiedere la fine dell’assedio, confermando il suo impegno per la pace e il rispetto del diritto internazionale.

“Le ragazze e il colibrì” racconta, attraverso storie di donne, come l’impegno quotidiano possa contribuire a costruire un cambiamento profondo, intrecciando ambiente, giustizia sociale e partecipazione.

A dialogare con l’autrice saranno Marta Bonafoni, consigliera della Regione Lazio e coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico, e Martina Mayol, coordinatrice di Ultimo Giorno di Gaza – Latina. Modera l’incontro Valeria Campagna, consigliera comunale e capogruppo del Partito Democratico di Latina.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la libreria Tuttoscuola Sicconi di Latina, che sarà presente con le copie del volume.

«Sono felicissima di ospitare a Latina Annalisa Corrado. Il suo libro parla di speranza e della capacità di trasformare l’impegno individuale in cambiamento collettivo. Presentarlo nella nostra città significa offrire un’occasione di confronto su temi che ci riguardano da vicino come la crisi climatica, la pace, i diritti e il protagonismo delle donne. Abbiamo bisogno di luoghi in cui la politica torni a essere ascolto, cultura e partecipazione, e questo incontro va esattamente in questa direzione», dichiara Valeria Campagna.