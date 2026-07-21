Z - Nessuna Categoria
Dal Consiglio comunale si unanime alla tensostruttura della Latina Basket nell’area ex Onorati
LATINA – E’ arrivato il via libera all’unanimità del Consiglio comunale di Latina alla realizzazione del progetto della Latina Basket di una tensostruttura sportiva polifunzionale e inclusiva dedicata alla pallacanestro che sarà il campo di casa della squadra che milita in serie B. L’intervento, ad opera e a spese della società Latina Basket, prevede nell’area ex Onorati in Via Nascosa una struttura di circa 1.588 metri quadrati con un’altezza al colmo di 10 metri, dotata di spogliatoi, servizi annessi e tribune per una capienza di 950 spettatori. Saranno inoltre riorganizzate le aree esterne proponendo 175 stalli per le auto, 20 per le moto, 3 per i pullman, oltre a una corsia perimetrale di sicurezza per i mezzi di soccorso.
“Si tratta di un atto di fondamentale importanza, non solo per il mondo dello sport di Latina, ma per l’idea stessa di città, di rigenerazione e di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato – ha affermato il sindaco Matilde Celentano nel corso del suo intervento in aula – Con questa deliberazione stiamo dando il via libera ad un’opera improntata al pragmatismo che risolve un bisogno urgente di impiantistica sportiva, consentendo alla Latina Basket di continuare ad allenarsi e a disputare le partite in casa. In una fase transitoria dovuta ai lavori del Palazzetto ‘Nicola Bianchini’, abbiamo scelto strade urbanistiche innovative, veloci e trasparenti. Ringrazio la famiglia Benacquista e la società Latina Basket: in un momento di difficoltà oggettiva, hanno dimostrato ancora una volta un amore viscerale per il territorio e per i nostri giovani, scegliendo di investire risorse private per donare alla comunità una casa dello sport moderna, accogliente e inclusiva.”
La proposta di deliberazione, approvata con votazione unanime dei presenti, prevede un intervento totalmente autofinanziato dal soggetto privato e una convenzione in grado di garantire al Comune giornate di utilizzo gratuito riservate al sociale e ai centri diurni.
Durante il suo intervento, la prima cittadina ha voluto ringraziare per l’impegno profuso gli assessori Antonio Cosentino, con delega alle Attività produttive, Annalisa Muzio, con delega all’Urbanistica, Andrea Chiarato, con delega allo sport, l’ingegnere Paolo Rossi, dirigente del dipartimento Attività produttive, e l’architetto Paolo Cestra, dirigente dell’Urbanistica.
Recependo le indicazioni del Dipartimento Mobilità, il soggetto privato, secondo l’atto approvato, realizzerà, a proprie spese, l’estensione per 120 metri del marciapiede e della pista ciclabile su via del Lido fino all’ingresso della struttura.
“L’opera – ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Cosentino – dovrà essere collaudata entro il termine inderogabile di 18 mesi dalla firma della convenzione; nelle more dell’infrastruttura definitiva, la sicurezza degli accessi sarà garantita da percorsi protetti e presidiati da personale preposto. Attraverso l’azione del Dipartimento Attività Produttive e del Suap, abbiamo incardinato un iter amministrativo rigoroso ma snello, capace di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa sugli usi temporanei. L’aspetto fondamentale di questa operazione sta nella concretezza: garantiamo alla Latina Basket un impianto omologato sul territorio ed evitiamo a centinaia di ragazzi trasferimenti fuori comune, fissando paletti chiarissimi a tutela della collettività. La convenzione approvata impone infatti l’adeguamento delle infrastrutture viarie a totale carico del proponente, con la realizzazione del prolungamento della pista ciclabile e del marciapiede entro il termine perentorio di 18 mesi, affiancando al valore dello sport un rigoroso controllo sulla sicurezza e sul rispetto delle prescrizioni pubbliche. L’atto deliberativo sottoposto all’esame del Consiglio comunale rappresenta un esempio concreto di come sia possibile coniugare sviluppo, rigenerazione urbana e interesse pubblico e collaborazione tra amministrazione e investitori privati”
Con l’opera approvata, inoltre, non sarà eseguita alcuna cementificazione permanente. Trattandosi di uso temporaneo, alla scadenza del contratto l’area verrà ripristinata allo stato originario a totale cura e spesa del soggetto attuatore, a garanzia del quale è prestata specifica polizza fideiussoria.
“L’articolo 26 della legge regionale del Lazio 12/2025, nell’esercizio della potestà regionale di dettaglio riconosciuta dal comma 8 dell’art. 23-quater, specifica ulteriormente – ha sottolineato l’assessore all’Urbanistica Muzio – i contenuti della convenzione e le condizioni di ammissibilità, ma non deroga – né potrebbe – ai presupposti sostanziali fissati dalla norma statale. In particolare, il comma 4 della legge regionale ammette l’uso temporaneo anche su aree agricole, purché non oggetto di Pua, confermando la flessibilità dello strumento ma senza attenuare il requisito del rilevante interesse pubblico correlato alla rigenerazione. L’uso temporaneo dell’ex Area Onorati rappresenta la dimostrazione di come lo sport possa trasformarsi in un potente vettore di rigenerazione urbana ‘leggera’ e sostenibile. Con questo intervento andiamo oltre la semplice risposta all’emergenza sportiva: sottraiamo al degrado e all’abbandono un’area privata dismessa, restituendole una funzione di interesse pubblico e collettivo per il quadrante sud della città. Il tutto avviene a consumo di suolo zero, garantendo la totale reversibilità dello stato dei luoghi alla scadenza della convenzione e dotando la zona di un’opera di urbanizzazione permanente per la mobilità dolce – l’estensione del marciapiede e della ciclabile su via del Lido – che rimarrà patrimonio della collettività.”
La struttura garantirà anche la completa fruibilità per le persone con disabilità ed è idonea ad ospitare discipline come il basket in carrozzina.
“Con la deliberazione approvata oggi – ha dichiarato l’assessore allo Sport Chiarato – potrà essere realizzato un nuovo impianto sportivo che sarà la casa del Basket della nostra città. L’impianto temporaneo diventerà un vero e proprio hub inclusivo: la convenzione prevede infatti l’accessibilità totale per il basket in carrozzina e riserva al Comune giornate di utilizzo gratuito per i centri diurni e le fasce più fragili della popolazione. Lo sport a Latina ha un valore sociale ed educativo immenso per i giovani. L’opera sarà realizzata in tempi brevissimi e darà la possibilità alla Latina Basket di avere a disposizione un impianto moderno, creando un presidio sano e sicuro per far crescere i nostri giovani all’insegna dei valori della condivisione. Ringrazio il sindaco Celentano per aver posto il tema tra le priorità dell’amministrazione comunale e i colleghi di giunta, Cosentino e Muzio, per aver condiviso con il mio assessorato l’urgenza di dare una rapida risposta al bisogno di impiantistica sportiva”.
Il sindaco Celentano e gli assessori Cosentino, Muzio e Chiarato, hanno infine voluto esprimere un sentito ringraziamento ai consiglieri comunali che, grazie al loro voto favorevole, consentiranno la realizzazione di un’opera di rilevante interesse pubblico. “Oggi abbiamo dimostrato che quando la politica guida i processi con visione, il privato investe al servizio della collettività”, ha concluso la prima cittadina.
IN EVIDENZA
Noa Duflos Rossi è un nuovo schiacciatore del Cisterna Volley: nazionale francese, arriva in prestito dalla Lube
Compirà 19 anni a settembre, è francese (originario di Sète, seconda città portuale transalpina per importanza dopo Marsiglia), Noa Duflos Rossi è un nuovo schiacciatore del Cisterna Volley: arriva in prestito dalla Lube Civitanova
Nazionale francese, MVP e miglior schiacciatore agli Europei U19 vinti nel 2024; campione europeo con l’Under 21 sempre nel 2024, argento europeo U19 nel 2022, campione iridato U19 nel 2023. Figlio di Patrick Duflos, ex palleggiatore della nazionale blu, ora allenatore in Francia.
È cresciuto nel Centre National du Volley-Ball, l’equivalente francese del Club Italia, dove ha messo al collo il bronzo nel 2023/24 nel French Elite Avenir, Noa ha poi giocato con lo Spacer’s Toulouse Volley, nel 2025-2026 – come detto – ha vestito la maglia della Lube. E ora una nuova fase della sua carriera.
“Cisterna rappresenta in questo momento della mia carriera il posto ideale per continuare il mio percorso di crescita. Un club come la Lube rappresenta il massimo, ma per crescere più velocemente penso sia necessario giocare con maggiore continuità: a Cisterna sono arrivati giovani di prospettiva, poi diventati grandi giocatori. Il mio desiderio è arrivare al top, ecco perché ho scelto di venire da voi. Lo scorso anno ci sono stato da avversario, mi è piaciuto molto l’ambiente, e ricordo che giocare nel vostro palazzetto non è stato per niente facile”.
“Giocare in attacco per me non significa soltanto cercare di fare più punti possibili, nel volley moderno un giocatore deve prima di tutto lavorare per fare il bene della squadra. Il mio punto di forza? Aiutare i compagni, confrontarmi con loro. A partire dal palleggiatore, per metterlo nelle condizioni migliori: è l’unico modo che conosco per giocare una buona pallavolo divertendosi. A Cisterna trovo giovani che ho affrontato in nazionale, e giocatori esperti che hanno fatto la storia del volley. Non penso ci sia ambiente migliore dove poter lavorare”.
Il suo numero di maglia è il 22. “Si tratta di un fattore simbolico, è stato il primo numero assegnatomi in nazionale, ed il doppio di 11. Il numero 11 lo indossava mio padre, la persona a cui devo tutto, io sempre insieme a lui: undici più undici, uguale ventidue”.
Il volley la sua vita. “Quando non gioco cerco di ricaricarmi per affrontare poi le partite successive. Nel poco tempo libero mi piace giocare a golf, e andare al mare, passeggiare sulla spiaggia, e guardare nel complesso gli altri sport”.
Scheda
Data di nascita: 10/9/2007
Luogo di nascita: Sète (FRA)
Ruolo: schiacciatore
Altezza: 198 cm
Carriera
2025/26 – Cucine Lube Civitanova – SuperLega
2024/25 – Spacer’s Toulouse Volley (FRA) – Serie A e Giovanili
2022/24 – Centre National du Volley-Ball (FRA) – Serie B e giovanili
Nazionali Giovanili
Oro Europei U19 2024
Oro Europei U21 2024
Oro Mondiali U19 2023
Argento Europei U19 2022
CRONACA
Ponza e Ventotene: Controlli straordinari dei Carabinieri. Sicurezza, legalità e tutela della salute pubblica per la stagione estiva
Fine settimana di controlli dei Carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l’impiego congiunto dei militari delle Stazioni territorialmente competenti, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla Stazione Carabinieri di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane sia lungo il litorale.
Nel corso del servizio, sia su Ponza che Ventotene, sottoposti a verifica complessivamente 10 veicoli, identificare 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, verificata la regolarità di due natanti, sui quali sono state controllate 10 persone. Contestualmente, all’esito di accessi ispettivi effettuati presso 6 esercizi pubblici, per le quali sono state comminate ammende per 7.000 euro.
L’attività svolta testimonia, ancora una volta, l’attenta presenza dell’Arma dei Carabinieri sulle isole pontine, attraverso un’azione coordinata che coniuga controllo del territorio, tutela della salute, prevenzione dei reati e rispetto delle regole, contribuendo a preservare un contesto di serenità e di convivenza civile durante il periodo dell’anno in cui si registra la maggiore affluenza di turisti e visitatori.
APPUNTAMENTI
Basket in Piazza: Sabato spettacolare con gli Space Jumpers. La gara: New Age Erborist vince il girone ‘B’ Junior
I campioni Junior della scorsa edizione vincono il girone ‘B’ da imbattuti, a seguire il “Dunk Show” degli Space Jumpers che ha infiammato Piazza del Popolo. Un’altra serata di grande basket e spettacolo alla Gelit BIP Arena di Piazza del Popolo. L’undicesima giornata di Basket in Piazza ha regalato emozioni dentro e fuori dal campo. Sul parquet è arrivato il verdetto del Girone B Junior, mentre a chiudere la serata ci hanno pensato le spettacolari schiacciate degli Space Jumpers, capaci di entusiasmare il numeroso pubblico presente.
La sfida tra New Age Erborist e B-Four Beer, pur non mettendo in palio la qualificazione, entrambe le squadre erano già certe, per effetto degli scontri diretti, di chiudere rispettivamente al primo e al quarto posto del girone, è servita a confermare l’ottimo stato di forma dei campioni in carica. New Age Erborist si è imposta con un netto 88-64, chiudendo il Girone B a punteggio pieno e da imbattuta. Il piazzamento finale era già definito prima della palla a due: B-Four Beer affronterà nei quarti di finale la vincitrice del Girone A, Never Stops, nella sfida in programma giovedì 16 luglio alle ore 19.30. New Age Erborist, invece, dovrà attendere ancora qualche giorno per conoscere la propria avversaria. Sarà infatti la sfida tra Chirizzi Macchine Edili e Cosmari, in programma lunedì 13 luglio alle ore 19.30, a stabilire chi sfiderà i campioni in carica nei quarti del 19 luglio alle ore 19.30.
Archiviata la gara, la Gelit BIP Arena si è trasformata in un vero e proprio teatro dello spettacolo. Alle 22 è andato in scena l’attesissimo Dunk Show degli Space Jumpers, il duo formato da Salvo “Skyone” Caruso e Marco “Mr Jump” Favretta, tra i migliori interpreti del basket acrobatico in Italia e protagonisti di esibizioni in tutto il mondo. Schiacciate spettacolari, acrobazie al limite dell’incredibile e un coinvolgimento continuo del pubblico hanno acceso Piazza del Popolo, che ha risposto con applausi e grande entusiasmo. Un ritorno particolarmente atteso, quello degli Space Jumpers, già protagonisti nella passata edizione di Basket in Piazza e ancora una volta capaci di conquistare grandi e piccoli, trattenendosi al termine dello show per foto e autografi.
L’appuntamento con Basket in Piazza torna lunedì 13 luglio con una serata decisiva per gli incroci della fase a eliminazione diretta. Nel torneo Junior riflettori puntati sulla sfida tra Chirizzi Macchine Edili e Cosmari, mentre nel Senior andrà in scena uno dei match più attesi della fase a gironi: Pasta La Forza contro TuriRizzo, una sfida che metterà in palio il primo posto del Girone A.
B-FOUR BEER – NEW AGE ERBORIST 64-88 (14-25; 14-21; 22-16; 14-26)
B-FOUR BEER: Man. Carbone 4, Mazzanti 5, Ciotti 10, Forte 10, Pastore 6, Palombi, Antonucci, Salvucci 9, Greco, Fra. Carbone 12, Matt. Carbone 7, Pompeo 1, Di Vile. Coach: Bisconti
NEW AGE ERBORIST: R. Colarullo 14, Valentino Nkemdirin 21, Dvornic 12, Cenci 13, Scarnicchia 10, Valerio Nkemdirin 2, Marrelli, Carboni 4, Pianulli, Brombin 12. Coach: L. Colarullo.
Arbitri: Sanseverino-Pirani
Ceccarelli-Caporossi
Nel primo quarto è fortissima la partenza di New Age Erborist, che imprime subito il proprio ritmo alla gara. I ragazzi di coach Colarullo aprono il match con un eloquente 9-0 nei primi minuti, trascinati dalle giocate di Scarnicchia e Dvornic, autentiche spine nel fianco della difesa di B-Four Beer.vLa formazione guidata da coach Bisconti fatica a trovare continuità in attacco e si affida soprattutto a Ciotti, che prova a tenere i suoi in scia. New Age Erborist, però, continua a spingere sull’acceleratore e trova anche il prezioso contributo di Valentino Nkemdirin: i suoi 10 punti personali permettono agli orange di chiudere il primo quarto avanti 25-14. L’avvio della seconda frazione è decisamente migliore per B-Four Beer, che rientra in campo con un atteggiamento più aggressivo e sembra poter riaprire la partita. È però solo un’illusione: New Age Erborist ritrova immediatamente ritmo e intensità, riprendendo in mano l’inerzia dell’incontro e allungando nuovamente nel punteggio. All’intervallo lungo il divario è già importante: 46-28. Nel terzo periodo i campioni in carica amministrano il vantaggio senza forzare particolarmente i ritmi, consentendo a B-Four Beer di rosicchiare qualche punto. Le incursioni nel pitturato di Francesco Carbone, unite alla vivacità di Salvucci e Forte, consentono alla squadra di coach Bisconti di ridurre lo svantaggio. Al termine del terzo quarto il tabellone dice comunque 62-50 per New Age Erborist. Negli ultimi dieci minuti B-Four Beer prova il tutto per tutto, sperando in un calo degli avversari. Ma New Age Erborist non concede alcuno spiraglio: il quintetto di coach Colarullo respinge ogni tentativo di rimonta, continua a giocare con grande fluidità e, con il passare dei minuti, dà anche l’impressione di divertirsi sul parquet. Sul fronte opposto, invece, B-Four Beer perde brillantezza in fase offensiva e non riesce più a tenere il passo. Il fischio finale sancisce un netto 88-64 in favore di New Age Erborist, che conferma il proprio status di campione in carica e, indipendentemente dagli altri risultati, conquista matematicamente il primo posto del Girone B, chiudendo la fase a gironi da imbattuta. Ora l’attenzione si sposta sulla sfida in programma lunedì 13 luglio tra Chirizzi Macchine Edili e Cosmari, dalla quale uscirà l’avversaria di New Age Erborist nei quarti di finale. B-Four Beer, invece, chiude al quarto posto il Girone B ed è già certa di affrontare la capolista del Girone A, Never Stops, nei quarti di finale in programma il 16 luglio alle ore 19:30.
Più Letti
-
NOTIZIARI4 ore fa
GR Latina – 21 luglio 2026 ore 15
-
NOTIZIARI12 ore fa
GR Latina – 21 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 20 luglio 2026 ore 18
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 20 luglio 2026 ore 15
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 9 luglio 2026 ore 9
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 19 luglio 2026 ore 8
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 18 luglio 2026 ore 19
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 18 luglio 2026 ore 15