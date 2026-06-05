APPUNTAMENTI
Appia week, a Cisterna apertura straordinaria dell’area archeologica di Tres Tabernae
CISTERNA – La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina e il Comune di Cisterna organizzano per domenica 7 giugno, in occasione dell’Appia Week, un’apertura straordinaria dell’area archeologica di Tres Tabernae, situata lungo la Via Appia al km 58,100.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione avviato tra la Soprintendenza, la Diocesi di Latina-Terracina Sezze-Priverno, la Fondazione Roffredo Caetani e il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, nonché nell’ambito della Cabina di Regia della Provincia di Latina per la valorizzazione del sito UNESCO “Via Appia. Regina Viarum”.
L’apertura di domenica 7 giugno 2026 prevede visite guidate gratuite senza prenotazione con partenze alle ore 9:30, 10:30 e 14:45.
Sarà inoltre disponibile un servizio di bus navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Cisterna di Latina, con partenze alle ore 9:15, 10:15 e 11:30 e successivo servizio di ritorno.
Per informazioni: 0773 473610.
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Festa a Fogliano per il 212° dell’Arma dei Carabinieri
LATINA – Si terrà a Fogliano, sede del Reparto Carabinieri per la biodiversità, la Festa dei Carabinieri per il 212° annuale di fondazione. La giornata, per gli appartamenti all’Arma, si è aperta con la cerimonia nazionale che si è svolta alla presenza del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, per la prima volta a Reggio Calabria, sul Lungomare Falcomatà, con la partecipazione della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, e della altre Autorità.
La ricorrenza ricorda il 5 giugno del 1920 quando la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per l’eroica partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.
Questa mattina, alle 10:00, a Latina, in piazza Caduti di Nassiriya, il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Christian Angelillo, ha deposto una corona di fiori al monumento “Il Carabiniere”. A seguire, il Cappellano militare, Don Eugenio Campini, del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri, ha proceduto alla benedizione.
La cerimonia a Fogliano avrà inizio alle 18,30, alla presenza della prefetta di Latina Vittoria Ciaramella. Sarà l’occasione per il comandante provinciale Christian Angelillo di tracciare un bilancio dell’attività svolta i vari reparti, dalle Stazioni e dalle Compagnie sul territorio provinciale. Per il colonnello Angellillo si tratta in qualche nodo anche del saluto di congedo visto che a settembre lascerà Latina per una nuova destinazione.
APPUNTAMENTI
Il Circolo Pontino della Manovella compie 30 anni e festeggia con sei giorni di eventi
LATINA – Dal 4 al 9 giugno, a Latina e provincia, i 30 anni del Circolo Pontino La Manovella si festeggiano con un omaggio a una delle figure più affascinanti dell’automobilismo italiano, l’ingegnere e pilota Piero Taruffi, protagonista di straordinari record di velocità realizzati negli anni Cinquanta lungo la Via Appia. Gli eventi promossi dal Museo Giannini di Latina (MUG), con il contributo della Provincia di Latina, il patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione dell’ASI e del Museo Nazionale dell’Automobile si sono aperti oggi giovedì 4 giugno in via Oberdan 13/A con la conferenza dal titolo “L’affascinante storia dell’ingegner Piero Taruffi e dei suoi record di velocità sulla Regina Viarum”, con la partecipazione di Prisca Taruffi, figlia del celebre pilota.
Tutto rinviato a settembre invece per vedere il leggendario Bisiluro, l’avveniristico veicolo progettato dallo stesso Taruffi e proveniente dal Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Proprio con questo mezzo l’ingegnere romano stabilì sulla Via Appia record che segnarono una svolta nella storia dell’automobilismo sportivo. Molte delle soluzioni tecniche sperimentate sul Bisiluro sarebbero successivamente diventate patrimonio delle vetture da competizione moderne.
Il programma proseguirà sabato 6 giugno con la manifestazione “Storia della velocità sulla Regina Viarum”, una rievocazione storica dedicata alle imprese di Taruffi: le auto storiche dei soci del Circolo Pontino della Manovella percorreranno in corteo il tratto della Via Appia compreso tra Cisterna di Latina e Terracina, attraversando luoghi simbolo della storia e dell’identità del territorio pontino. Particolare rilievo avrà il passaggio del corteo per la località Antica Stazione Bocca di Fiume (intorno alle ore 14.30), nei pressi della quale furono raggiunti i record di velocità dal pilota – ingegnere Piero Taruffi Sarà un omaggio alla sua figura, ma anche un’iniziativa rivolta alla valorizzazione della Regina Viarum promosse sul territorio. Al termine del corteo, i veicoli storici saranno esposti nei giardini di Piazza del Popolo a Latina, dove prenderanno parte a un prestigioso concorso di eleganza aperto al pubblico, a partire dalle ore 18.00.
Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 9.00, i giardini di Piazza del Popolo ospiteranno nuovamente l’esposizione delle vetture storiche dei soci del Circolo Pontino della Manovella. La giornata sarà anche l’occasione per celebrare ufficialmente i trent’anni di appartenenza del Circolo all’ASI, alla presenza delle autorità civili e associative, confermando il ruolo svolto dal sodalizio nella tutela e nella diffusione della cultura motoristica storica.
Il 5, l’8 e il 9 giugno il Museo Giannini di Latina aprirà le porte ai cittadini e agli studenti con ingresso gratuito, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Per l’occasione l’artista Alberto Serarcangeli di Latina ha realizzato un’acquaforte – acquatinta in ricordo degli eventi e in omaggio a Piero Taruffi. L’opera sarà realizzata in soli 100 esemplerai firmati dall’autore e saranno donati alle Autorità. Un ulteriore contributo alla storia del territorio e alla sua arte.
APPUNTAMENTI
Via Appia Regina Viarum, la Fondazione Caetani apre la sede di Tor Tre Ponti
LATINA – Un viaggio tra storia, architettura e memoria lungo l’antico tracciato della Via Appia. La Fondazione Roffredo Caetani, in collaborazione con la Provincia di Latina, promuove il progetto “Sulle tracce della Regina Viarum: la Via Appia e Tor Tre Ponti”, un ciclo di aperture straordinarie del Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti, sede amministrativa della Fondazione, inserito nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione della Via Appia Regina Viarum e realizzato grazie al contributo della Provincia di Latina.
Tre gli appuntamenti in programma: 6 giugno, 11 luglio e 26 settembre 2026, giornate durante le quali il complesso sarà eccezionalmente aperto al pubblico dalle ore 9 alle 17 con visite guidate dedicate alla scoperta della storia del sito e del suo profondo legame con la Via Appia.
Il progetto – spiegano dalla Fondazione in una nota – nasce con l’obiettivo di valorizzare la Via Appia come patrimonio storico, culturale e paesaggistico, promuovendo al tempo stesso la conoscenza del complesso monumentale di Tor Tre Ponti e della sua funzione storica nel sistema dei collegamenti tra Roma e il Sud Italia.
Durante le giornate di apertura, i visitatori saranno accompagnati da guide specializzate attraverso un percorso che approfondirà la storia della Regina Viarum, il sistema delle stazioni di posta lungo l’antica strada consolare, l’evoluzione architettonica del sito e il ruolo che questo luogo ha avuto nel territorio pontino nel corso dei secoli. Particolarmente significativo sarà l’appuntamento del 26 settembre, che vedrà anche la partecipazione di esperti e studiosi impegnati in un incontro divulgativo dedicato alla storia del complesso monumentale, al rapporto con la Via Appia e alle antiche stazioni di posta che scandivano il percorso della grande arteria romana.
“Con questo progetto – afferma il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio – vogliamo restituire attenzione e centralità a un luogo profondamente legato alla storia della Via Appia e del nostro territorio. Tor Tre Ponti rappresenta un patrimonio culturale di grande valore, spesso poco conosciuto, che merita di essere raccontato e vissuto. Queste aperture straordinarie nascono proprio con l’obiettivo di offrire al pubblico un’occasione concreta per entrare in contatto con la storia del complesso monumentale e con il ruolo che questo luogo ha avuto lungo uno dei percorsi più importanti dell’antichità. È un’iniziativa che unisce tutela, divulgazione e valorizzazione culturale”.
“L’apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti – afferma il presidente della Provincia, Federico Carnevale – rappresenta un’importante occasione per continuare il percorso di valorizzazione della Via Appia Regina Viarum che la Provincia di Latina sta portando avanti con convinzione insieme ai territori, alle istituzioni culturali e alle realtà locali. Luoghi come Tor Tre Ponti custodiscono una parte fondamentale della nostra memoria storica e raccontano il ruolo strategico che la Via Appia ha avuto nei secoli come asse di connessione tra comunità, culture e territori. Valorizzare questo patrimonio significa oggi investire nella cultura, nella conoscenza e in una visione di sviluppo sostenibile capace di mettere in rete identità, turismo e territorio”.
Gli appuntamenti si svolgeranno il 6 giugno, l’11 luglio e il 26 settembre 2026, con apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti (Via Appia km 66,400 a Latina) dalle ore 9 alle ore 17. Ingresso gratuito.
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