APPUNTAMENTI
Borgo Grappa in Festa: per dieci giorni musica, spettacoli, tradizione e divertimento
LATINA – Dieci giorni di musica, spettacoli, cultura, tradizione e divertimento: Borgo Grappa si prepara ad accogliere una nuova edizione di Borgo Grappa in festa, la manifestazione organizzata dagli Amici del Borgo – Comitato Borgo Grappa, che dal 31 luglio al 9 agosto porterà nel borgo un ricco calendario di eventi, trasformandolo in uno dei principali punti di riferimento dell’estate pontina.
Con il patrocinio del Comune di Latina, il sostegno del main sponsor Ortolanda Ravanelli e la media partnership di Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna, l’edizione 2026 punta su una formula capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.
Per dieci giorni Borgo Grappa offrirà un programma pensato per tutte le età, con tre aree musicali che animeranno contemporaneamente la manifestazione, ciascuna con una propria identità: il Grappa Jazz Festival, le orchestre spettacolo e le scuole di danza dedicate agli amanti della musica da ballo e per i più giovani i DJ Set Live.
A completare il programma ci saranno due aree gastronomiche, giostre per i più piccoli, stand di artigianato e appuntamenti culturali che trasformeranno il borgo in un grande spazio di incontro e divertimento.
Fiore all’occhiello della manifestazione sarà il Grappa Jazz Festival, realizzato in collaborazione con l’Accademia Moderna Musica & Musica, con la direzione artistica del Maestro Dario Rogato. Dopo il successo della prima edizione, la rassegna cresce e porta a Borgo Grappa alcuni tra i più apprezzati musicisti del panorama jazz italiano. Sul palco saliranno Dario Rogato Trio feat. Nicola Concettini, Chiara De Meo Trio, Danilo Blaiotta Trio, 52nd Jazz Trio, Blu Bar Quartet, Lost IQ, Davide Di Mascio 5et, Luca Mannutza & Paolo Recchia Duo e Jordan Corda 5et, confermando il festival tra gli appuntamenti musicali più interessanti dell’estate nel territorio pontino.
Il 2 agosto, poi, il Grappa Jazz Festival ospiterà uno degli eventi più attesi dell’intera manifestazione: il Premio Nazionale “Duke Ellington” per la Composizione Jazz, concorso ideato e organizzato da Dario Rogato, che richiama compositori provenienti da tutta Italia. Dopo la selezione delle opere presentate, saranno tre i finalisti a esibirsi dal vivo davanti alla giuria, chiamata a decretare il vincitore del prestigioso riconoscimento.
Ad accompagnare il festival sarà anche l’arte. Alle spalle del palco del jazz prenderà forma “TraME e TEle”, il progetto dell’artista Alessandra Chicarella, con una grande installazione pittorica curata da MAD – Museo d’Arte Diffusa – di Fabio D’Achille. L’opera farà da scenografia ai concerti e al Premio Duke Ellington, creando un dialogo tra jazz e arte contemporanea.
Il Palco Ortolanda sarà invece il punto di riferimento per il pubblico più giovane. Ogni sera dalle 22.00 spazio al DJ Set Live con una programmazione che alternerà format diversi e vedrà tra i protagonisti Massimiliano Nox, Francesco Dimar, Gianluca Grandi e Artur Da Silva & Logan, fino al grande appuntamento conclusivo in programma domenica 9 agosto con il Closing Party.
Alla Torre di Borgo Grappa andrà in scena la musica da ballo. Ogni sera sul palco si esibiranno orchestre spettacolo e scuole di danza, offrendo un programma dedicato agli amanti del liscio, dei balli di gruppo e della tradizione musicale. Ad alternarsi nei 10 giorni di festa saranno I Domino, Cico & Luis, Alessandra Busà & I Tropycana, Fisa Stars, Agrodolce, Denis & Daniela Band, I Due Note, Maracaibo, Barbara Band e Le Meteore.
Spazio anche alla presentazione del libro “Percorsi incerti. Vite di madri tra l’essere grembo e arciere” della scrittrice Carla Zanchetta, in programma sabato 8 agosto, con l’autrice che dialogherà con l’avvocato Adele Morelli che modererà l’incontro.
“Anche quest’anno abbiamo lavorato per costruire un programma che fosse all’altezza delle aspettative di chi, ogni estate, sceglie Borgo Grappa in festa. Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori dell’evento – è quello di offrire una manifestazione capace di coinvolgere tutte le generazioni, con proposte diverse ma unite dallo stesso spirito di condivisione. Dal Grappa Jazz Festival, che quest’anno ospiterà anche il premio nazionale “Duke Ellington” per la Composizione Jazz con compositori provenienti da tutta Italia, alla musica da ballo, dal DJ Set Live agli appuntamenti culturali, fino agli spazi dedicati alla gastronomia, ai bambini e alle famiglie, ogni iniziativa è stata pensata per far vivere il borgo e valorizzare il territorio. Dietro questa festa c’è il lavoro di tanti volontari e la collaborazione di partner e realtà che hanno creduto nel progetto. È grazie a questo impegno condiviso se Borgo Grappa in festa continua a crescere e a diventare, anno dopo anno, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pontina”.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.
APPUNTAMENTI
Le canzoni di Modugno a Il Parco e la Commedia
SABAUDIA – Prosegue nella cavea del centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo la rassegna Il Parco e la Commedia. Nelle ultime tre serate di luglio, tre nuovi appuntamenti a ingresso gratuito.
Mercoledì 29 luglio protagonista “Meraviglioso. Un amore alla Domenico Modugno”, produzione di Opera Aps con Gianni Pontillo e Deborah Caroscioli. Un omaggio al grande artista che ha saputo insegnarci a volare oltre ogni confine linguistico e geografico, coniugando tradizione e innovazione, poesia e popolarità, radici e universalità, raccontando la libertà attraverso la propria arte e nelle proprie scelte di vita. Lo spettacolo, tra parole e musica, racconta con sensibilità e leggerezza la nascita di un progetto dedicato a uno dei più grandi artisti del nostro secolo, intrecciando la sua straordinaria eredità artistica con una storia d’amore inattesa. Tredici tra le più celebri canzoni di Modugno, eseguite interamente dal vivo, diventano parte integrante della narrazione e restituiscono tutta la modernità di un artista che ha segnato la storia della musica italiana, accompagnando in un viaggio fatto di passioni, sogni e rinascita. Un viaggio tra parole, emozioni e melodie che celebra il coraggio di ricominciare e la capacità di un artista di contribuire a cambiare lo sguardo sul mondo.
Giovedì 30 luglio il sorriso sarà protagonista con “Sasà ritrova l’amore”, commedia esilarante scritta e diretta da Titti Marino, portata in scena dalla Compagnia Napul’è… Na, da sempre impegnata a trasformare il teatro in uno strumento di partecipazione, solidarietà e vicinanza con le realtà più fragili del territorio e non solo. Vedovo da anni e ormai esasperato dalla convivenza con le sorelle, Sasà decide di rifarsi una vita affidandosi a un’agenzia matrimoniale. Da questo semplice presupposto prende forma un irresistibile susseguirsi di equivoci, malintesi e situazioni imprevedibili, alimentati da personaggi vivaci e dialoghi dal ritmo incalzante. Una commedia che, attraverso i codici più classici del teatro brillante, racconta con leggerezza il desiderio di ricominciare, dimostrando che non esiste un’età per concedersi una nuova occasione.
Venerdì 31 luglio la rassegna accoglierà la Compagnia X-Pression, diretta da Christine Hamp, con “Mamma”, uno degli ultimi testi di Annibale Ruccello, tra le voci più originali e innovative della drammaturgia italiana del Novecento. Come nelle note di regia, il geniale drammaturgo, con la sua voce lirica e beffarda, è espressione di una generazione di autori ansiosa di ricreare un teatro nuovo e dentro la realtà. In questo ultimo testo indaga i cambiamenti della società, dei desideri e del linguaggio delle classi meno colte, le più esposte alle prime conseguenze culturali della globalizzazione degli anni ’80. Le “sue” mamme si chiamano tutte Maria e sono sole nell’insulso quotidiano. Cenerentole del loro tempo, che non hanno mai l’opportunità di partecipare al ballo del principe. Lo spettacolo attraversa con straordinaria lucidità i desideri, le frustrazioni e le contraddizioni di un’umanità sospesa tra aspirazioni di riscatto e una quotidianità che sembra non lasciare vie d’uscita. Ironia e dolore convivono in una scrittura capace di osservare senza retorica i profondi cambiamenti della società italiana, anticipandone inquietudini e fragilità che ancora oggi conservano una sorprendente attualità. Con una messa in scena essenziale e intensa, lo spettacolo restituisce tutta la forza poetica e civile del teatro di Ruccello, dove il sorriso si trasforma progressivamente in riflessione e ogni vicenda personale diventa specchio di una condizione universale.
APPUNTAMENTI
Salotti Musicali Summer Festival 2026 a Fogliano: arriva il Quartetto Sharareh
LATINA – Secondo appuntamento venerdì 31 luglio nella suggestiva e unica cornice del Borgo di Villa Fogliano con la XIII edizione de I Salotti Musicali Summer Festival 2026 a cura dell’Associazione Culturale Eleomai con il patrocinio del Parco Nazionale del Circeo, Comune di Latina e Opes comitato provinciale di Latina.
Protagonista il Quartetto Sharareh, molto noto per i suoi concerti tenuti a Roma nel circuito Candlelight, formatosi nel 2007 grazie all’amicizia di quattro giovani musiciste laureatesi brillantemente presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Il quartetto è formato dai violini, Marzia Ricciardi e Dahlah Lee, dalla viola Roberta Pumpo, e dal violoncello Federica Vecchio. Il suo vasto repertorio spazia dalla classica al jazz, passando per il pop ed il rock. In programma, tra gli altri, i più grandi successi dei Colplay, Abba, Whitney Huston, Queen, Madonna, Ed Sheeran, Bee Gees…
Previsto anche un piccolo aperitivo a bordo lago con inizio alle ore 20.
Prevendita anche su Ciaotickets e Blu Ticket – Latina Fiori
Su richiesta, in collaborazione con Taxi Latina, servizio navetta a pagamento (07731747-07731881) da prenotare.
APPUNTAMENTI
Al Circeo gli “A Better Tomorrow Days”, confronto su mare, blue economy e sviluppo
SAN FELICE CIRCEO – Tornano a San Felice Circeo gli A Better Tomorrow Days, il format promosso dall’agenzia di comunicazione Cenacoli in collaborazione con BAT Italia, nato per mettere a confronto istituzioni, imprese e cittadini sui grandi temi dell’attualità.
Il 31 luglio l’evento si terrà nella località pontina, dove si era conclusa la prima edizione: l’appuntamento è alle 19.30 in piazzale Gianpaolo Cresci. Dopo la cerimonia di inaugurazione del nuovo lungomare di San Felice Circeo si terrà il talk “Il mare genera valore”, dedicato al ruolo strategico del mare, della blue economy e dello sviluppo sostenibile dei territori costieri.
Al confronto prenderanno parte il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, l’europarlamentare Salvatore De Meo, la senatrice Silvia Fregolent, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, l’avvocato Antonino Galletti, in rappresentanza della Fondazione Rome Technopole, e Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia.
«Ripartire dal Circeo era una scelta naturale – spiega Livio Buffo, CEO di Cenacoli – Qui si era conclusa la prima stagione degli A Better Tomorrow Days con l’impegno di tornare, e oggi manteniamo quella promessa. Il successo dello scorso anno ci ha confermato quanto sia importante creare occasioni di dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini. La presenza di rappresentanti del Parlamento italiano, di quello europeo e della Regione Lazio testimonia il valore che questo progetto ha assunto nel tempo. Abbiamo scelto di parlare di mare e blue economy, coinvolgendo realtà come Rome Technopole, punto di riferimento per ricerca e innovazione, e BAT Italia che da sei anni è impegnata nella tutela dell’ambiente marino con la campagna antilittering “Piccoli gesti, grandi crimini”».
«Torno con piacere in un luogo al quale sono particolarmente legato – afferma Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia – Il sostegno a “A Better Tomorrow Days” conferma il nostro impegno
verso il confronto aperto tra istituzioni, imprese e cittadini. È proprio dal dialogo e dall’ascolto che possono nascere proposte utili e percorsi condivisi per affrontare le sfide dei territori».
L’evento sarà preceduto dal taglio del nastro del nuovo lungomare di San Felice Circeo, un intervento destinato a rafforzare l’attrattività turistica e la valorizzazione del territorio.
«Si tratta di un’opera di grande importanza per la nostra comunità – sottolinea il sindaco Monia Di Cosimo – Il nuovo lungomare rappresenta un investimento sul futuro del territorio, capace di migliorare l’accoglienza e sostenere il turismo. Il mare è la nostra risorsa più preziosa e ospitare un confronto come “Il mare genera valore”, con autorevoli rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, significa offrire al Circeo un’importante occasione di visibilità e di riflessione sulle opportunità di crescita legate alla nostra identità e alle nostre eccellenze».
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