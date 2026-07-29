APPUNTAMENTI
Salotti Musicali Summer Festival 2026 a Fogliano: arriva il Quartetto Sharareh
LATINA – Secondo appuntamento venerdì 31 luglio nella suggestiva e unica cornice del Borgo di Villa Fogliano con la XIII edizione de I Salotti Musicali Summer Festival 2026 a cura dell’Associazione Culturale Eleomai con il patrocinio del Parco Nazionale del Circeo, Comune di Latina e Opes comitato provinciale di Latina.
Protagonista il Quartetto Sharareh, molto noto per i suoi concerti tenuti a Roma nel circuito Candlelight, formatosi nel 2007 grazie all’amicizia di quattro giovani musiciste laureatesi brillantemente presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Il quartetto è formato dai violini, Marzia Ricciardi e Dahlah Lee, dalla viola Roberta Pumpo, e dal violoncello Federica Vecchio. Il suo vasto repertorio spazia dalla classica al jazz, passando per il pop ed il rock. In programma, tra gli altri, i più grandi successi dei Colplay, Abba, Whitney Huston, Queen, Madonna, Ed Sheeran, Bee Gees…
Previsto anche un piccolo aperitivo a bordo lago con inizio alle ore 20.
Prevendita anche su Ciaotickets e Blu Ticket – Latina Fiori
Su richiesta, in collaborazione con Taxi Latina, servizio navetta a pagamento (07731747-07731881) da prenotare.
APPUNTAMENTI
Al Circeo gli “A Better Tomorrow Days”, confronto su mare, blue economy e sviluppo
SAN FELICE CIRCEO – Tornano a San Felice Circeo gli A Better Tomorrow Days, il format promosso dall’agenzia di comunicazione Cenacoli in collaborazione con BAT Italia, nato per mettere a confronto istituzioni, imprese e cittadini sui grandi temi dell’attualità.
Il 31 luglio l’evento si terrà nella località pontina, dove si era conclusa la prima edizione: l’appuntamento è alle 19.30 in piazzale Gianpaolo Cresci. Dopo la cerimonia di inaugurazione del nuovo lungomare di San Felice Circeo si terrà il talk “Il mare genera valore”, dedicato al ruolo strategico del mare, della blue economy e dello sviluppo sostenibile dei territori costieri.
Al confronto prenderanno parte il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, l’europarlamentare Salvatore De Meo, la senatrice Silvia Fregolent, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, l’avvocato Antonino Galletti, in rappresentanza della Fondazione Rome Technopole, e Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia.
«Ripartire dal Circeo era una scelta naturale – spiega Livio Buffo, CEO di Cenacoli – Qui si era conclusa la prima stagione degli A Better Tomorrow Days con l’impegno di tornare, e oggi manteniamo quella promessa. Il successo dello scorso anno ci ha confermato quanto sia importante creare occasioni di dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini. La presenza di rappresentanti del Parlamento italiano, di quello europeo e della Regione Lazio testimonia il valore che questo progetto ha assunto nel tempo. Abbiamo scelto di parlare di mare e blue economy, coinvolgendo realtà come Rome Technopole, punto di riferimento per ricerca e innovazione, e BAT Italia che da sei anni è impegnata nella tutela dell’ambiente marino con la campagna antilittering “Piccoli gesti, grandi crimini”».
«Torno con piacere in un luogo al quale sono particolarmente legato – afferma Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia – Il sostegno a “A Better Tomorrow Days” conferma il nostro impegno
verso il confronto aperto tra istituzioni, imprese e cittadini. È proprio dal dialogo e dall’ascolto che possono nascere proposte utili e percorsi condivisi per affrontare le sfide dei territori».
L’evento sarà preceduto dal taglio del nastro del nuovo lungomare di San Felice Circeo, un intervento destinato a rafforzare l’attrattività turistica e la valorizzazione del territorio.
«Si tratta di un’opera di grande importanza per la nostra comunità – sottolinea il sindaco Monia Di Cosimo – Il nuovo lungomare rappresenta un investimento sul futuro del territorio, capace di migliorare l’accoglienza e sostenere il turismo. Il mare è la nostra risorsa più preziosa e ospitare un confronto come “Il mare genera valore”, con autorevoli rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, significa offrire al Circeo un’importante occasione di visibilità e di riflessione sulle opportunità di crescita legate alla nostra identità e alle nostre eccellenze».
APPUNTAMENTI
Aspettando Gastronomica, a Roccasecca dei Volsci appuntamento con “Le caciottelle”
LATINA – Torna Aspettando Gastronomica, il percorso di incontri e iniziative diffuse con cui Gastronomica Festival del Gusto sta incontrando i territori della provincia di Latina, accompagnando comunità, produttori, ristoratori, operatori e istituzioni verso l’edizione 2026 del festival, che si terrà dal 6 novembre all’8 dicembre.
Dopo gli appuntamenti di Terracina In Gusto, mercoledì 29 luglio sarà Roccasecca dei Volsci la località protagonista del prossimo evento, dal titolo “Le Caciottelle. Il gusto che racconta Roccasecca dei Volsci”, un incontro dedicato a uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione locale.
Dalle 18.30, Palazzo Massimo ospiterà un incontro che prende spunto dalla storia delle Caciottelle per raccontare il territorio attraverso le sue produzioni, i paesaggi, le persone e le opportunità di sviluppo legate alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari. Un momento di confronto aperto a cittadini, visitatori, produttori e appassionati del buon cibo, pensato per conoscere più da vicino una delle identità gastronomiche dei Monti Lepini, in collaborazione con la Condotta Slow Food dei Monti Lepini e Ausoni.
Ad accompagnare la serata ci saranno le pillole teatrali di “Appunti per un’Epica Nostra”, con Titta Ceccano e le musiche originali di Roberto Caetani.
A seguire, cucina dal vivo e degustazione dei prodotti del territorio, a cura dell’Associazione Ristoratori Terracina a Tavola e di Progetto Sete Vini Naturali, per concludere l’incontro con i sapori autentici del territorio della provincia di Latina.
PROGRAMMA
Mercoledì 29 luglio 2026 – Palazzo Massimo, Roccasecca dei Volsci
-ore 18:30 | Le Caciottelle. Il gusto che racconta Roccasecca dei Volsci. Incontro dedicato alla storia e alla valorizzazione delle Caciottelle di Roccasecca dei Volsci
-a seguire | Appunti per un’Epica Nostra. Pillole teatrali con Titta Ceccano e musiche originali di Roberto Caetani
-a seguire | Show cooking e degustazione. Cucina dal vivo e degustazione dei prodotti del territorio a cura dell’Associazione Ristoratori Terracina a Tavola
Da segnalare il ruolo della DMO Dai Monti Lepini al Mare, che per questa terza edizione inserisce il progetto “Gastronomica” in una strategia più ampia di promozione turistica integrata, coinvolgendo tutto il territorio della DMO, da Cori a Monte San Biagio, così come tutti i soci pubblici e privati della Rete. Da una parte una destinazione organizzata, capace di mettere in rete territori, operatori e istituzioni; dall’altra un festival culturale che lavora a 360 gradi intorno al cibo come leva di conoscenza, esperienza, racconto e sviluppo.
APPUNTAMENTI
I giovani artisti dal mondo chiudono il 62° Festival Pontino di Musica
SERMONETA – I concerti “Giovani artisti dal mondo” che hanno impreziosito il programma del 62° Festival Pontino di Musica dando spazio ai giovani musicisti che ogni anno da tutta Europa e da oltreoceano accorrono a Sermoneta per seguire i Corsi di perfezionamento chiuderanno il 62° Festival: martedì 28 luglio (ore 21) alla Chiesa San Michele Arcangelo di Sermoneta si terrà il concerto finale del corso di perfezionamento in pianoforte del maestro Andrea Lucchesini. Si alterneranno al pianoforte sei allievi – Alberto Pavani, Angela D’Arcangelo, Marco Gioia, Gianfranco Munafò, Beatrice Collalti, Raquel Fisk – chiamati a eseguire le Sonate di alcuni dei più rappresentativi compositori che hanno scritto per pianoforte: ritroviamo la musica di Mozart, Beethoven, Scriabin, Schumann e Chopin.
E’ anche tempo di bilanci per la storica manifestazione musicale che anche quest’anno, per tutto il mese di luglio, ha portato la musica nei luoghi del territorio pontino, dal borgo di Sermoneta a Latina, da Valvisciolo a Fossanova, spaziando fra diversi generi, dalla contemporanea al jazz, dal repertorio più classico alla musica per film, con ensemble, nuovi talenti e interpreti affermati a livello internazionale.
“Sono soddisfatta dei risultati ottenuti per questa edizione del Festival Pontino di Musica – racconta Elisa Cerocchi (in foto) presidente del Campus Internazionale di Musica che organizza il Festival –. Abbiamo mantenuto gli impegni presi: abbiamo raccolto fondi per una Onlus, abbiamo portato la musica in una casa per anziani e abbiamo dedicato un concerto al maestro Petrassi, nostro presidente onorario per molti anni. Abbiamo poi festeggiato i settant’anni del maestro Solbiati e abbiamo dedicato tante attenzioni ai giovani, selezionando i più talentuosi per i futuri concerti del Campus e del Festival e dando loro spazio nel concerto “Suona con i maestri” che è stato un successo. Siamo tornati nell’infermeria dell’Abbazia di Fossanova, e questa è stata una grande emozione, e il pubblico ha sempre seguito numeroso i nostri concerti, sia quelli degli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea, con uno sguardo rivolto al presente e al più recente passato, sia quelli dal repertorio più classico”.
E proprio dalla musica del presente, selezionati dal workshop di composizione di Solbiati, vengono i tre i giovani compositori (Thomas Pennisi, Riccardo Alvetreti, Vincenzo Russo) cui il festival ha commissionato nuovi lavori per l’edizione del 2027.
Stasera (28 luglio) sarà anche l’ultima occasione per il pubblico di usufruire della iniziativa “un concerto sospeso”. Grazie a BSP Pharmaceutical, storica sostenitrice del Festival Pontino, saranno messi a disposizione un numero limitato di biglietti destinati ai propri dipendenti, studenti del Conservatorio “O. Respighi” e degli Istituti Superiori, cittadini residenti nei luoghi dei concerti. Per poterne usufruire è necessario prenotarsi per tempo (entro le ore 16.30 del giorno del concerto), scrivendo a biglietteria@campusmusica.it, oppure tramite whatsApp 3297540544, indicando nome e cognome e il numero di biglietti. I biglietti verranno assegnati in ordine di prenotazione fino ad esaurimento disponibilità.
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