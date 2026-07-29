Salotti Musicali Summer Festival 2026 a Fogliano: arriva il Quartetto Sharareh

SAN FELICE CIRCEO – Tornano a San Felice Circeo gli A Better Tomorrow Days, il format promosso dall’agenzia di comunicazione Cenacoli in collaborazione con BAT Italia, nato per mettere a confronto istituzioni, imprese e cittadini sui grandi temi dell’attualità.

Il 31 luglio l’evento si terrà nella località pontina, dove si era conclusa la prima edizione: l’appuntamento è alle 19.30 in piazzale Gianpaolo Cresci. Dopo la cerimonia di inaugurazione del nuovo lungomare di San Felice Circeo si terrà il talk “Il mare genera valore”, dedicato al ruolo strategico del mare, della blue economy e dello sviluppo sostenibile dei territori costieri.

Al confronto prenderanno parte il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, l’europarlamentare Salvatore De Meo, la senatrice Silvia Fregolent, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, l’avvocato Antonino Galletti, in rappresentanza della Fondazione Rome Technopole, e Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia.

«Ripartire dal Circeo era una scelta naturale – spiega Livio Buffo, CEO di Cenacoli – Qui si era conclusa la prima stagione degli A Better Tomorrow Days con l’impegno di tornare, e oggi manteniamo quella promessa. Il successo dello scorso anno ci ha confermato quanto sia importante creare occasioni di dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini. La presenza di rappresentanti del Parlamento italiano, di quello europeo e della Regione Lazio testimonia il valore che questo progetto ha assunto nel tempo. Abbiamo scelto di parlare di mare e blue economy, coinvolgendo realtà come Rome Technopole, punto di riferimento per ricerca e innovazione, e BAT Italia che da sei anni è impegnata nella tutela dell’ambiente marino con la campagna antilittering “Piccoli gesti, grandi crimini”».

«Torno con piacere in un luogo al quale sono particolarmente legato – afferma Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia – Il sostegno a “A Better Tomorrow Days” conferma il nostro impegno

verso il confronto aperto tra istituzioni, imprese e cittadini. È proprio dal dialogo e dall’ascolto che possono nascere proposte utili e percorsi condivisi per affrontare le sfide dei territori».

L’evento sarà preceduto dal taglio del nastro del nuovo lungomare di San Felice Circeo, un intervento destinato a rafforzare l’attrattività turistica e la valorizzazione del territorio.

«Si tratta di un’opera di grande importanza per la nostra comunità – sottolinea il sindaco Monia Di Cosimo – Il nuovo lungomare rappresenta un investimento sul futuro del territorio, capace di migliorare l’accoglienza e sostenere il turismo. Il mare è la nostra risorsa più preziosa e ospitare un confronto come “Il mare genera valore”, con autorevoli rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, significa offrire al Circeo un’importante occasione di visibilità e di riflessione sulle opportunità di crescita legate alla nostra identità e alle nostre eccellenze».