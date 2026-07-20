Boxiamo Insieme, atleti neurodivergenti sul ring dell’accademia Pugilistica Leone

LATINA – Si è conclusa la prima edizione di “Boxiamo Insieme”, il progetto di pugilato inclusivo promosso dall’Accademia Pugilistica Leone e da Mirability Società Cooperativa Sociale, realizzato grazie al finanziamento del Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo e con il patrocinio del Comune di Latina. Per nove mesi, da ottobre 2025 a giugno 2026, il progetto ha coinvolto 10 ragazzi con neurodiversità cognitiva e comportamentale, accompagnati da un’équipe multidisciplinare composta da tre educatori , uno psicologo clinico e un tecnico di pugilato. “Un lavoro di squadra che ha trasformato il ring in uno spazio educativo dove imparare il rispetto delle regole, la fiducia in sé stessi, la gestione delle emozioni e il valore della collaborazione”, dicono i promotori del progetto nel corso del quale sono stati realizzati 35 incontri, tra lezioni di pugilato, attività con lo psicologo, incontri con le famiglie, eventi sul territorio, momenti di confronto con gli atleti della palestra e la festa conclusiva.

“Uno tra gli aspetti più significativi è stato l’incontro tra i ragazzi del progetto e gli atleti dell’Accademia Pugilistica Leone. Allenarsi insieme, condividere gli stessi spazi e gli stessi obiettivi ha permesso di superare stereotipi e pregiudizi, costruendo relazioni autentiche e dimostrando che l’inclusione nasce dalla quotidianità e dalla condivisione delle esperienze – raccontano in una nota dalla palestra – . I risultati ottenuti hanno confermato il valore dell’iniziativa: il pugilato si è rivelato uno strumento capace di favorire la crescita corporea, emotiva, educativa e relazionale dei partecipanti, coinvolgendo al tempo stesso famiglie, volontari e realtà del territorio in una rete di collaborazione tra professionisti che guarda al futuro”.

«Quando abbiamo immaginato Boxiamo Insieme con Mirability non volevamo semplicemente insegnare il pugilato – racconta Carmine Palma, tecnico dell’Accademia Pugilistica Leone – . Volevamo dimostrare che una palestra può diventare un luogo dove nessuno si sente diverso, dove ogni ragazzo può essere accolto, rispettato e valorizzato per ciò che è. In questi nove mesi abbiamo visto nascere amicizie, crescere l’autostima, aumentare la fiducia nelle proprie capacità e, soprattutto, abbiamo visto i nostri atleti e i ragazzi del progetto imparare gli uni dagli altri. Questo è il risultato di cui andiamo più fieri, grazie al grande contributo lavorativo che tutti I giorni svolge la cooperativa sociale Mirability nel settore dell’autonomia e l’inclusione delle persone neurodivergenti. Lo sport ha una forza straordinaria: quando viene vissuto con competenza, passione e sensibilità può davvero cambiare la vita delle persone. Oggi la prima edizione di Boxiamo Insieme si conclude, ma speriamo che rappresenti soltanto il primo passo di un percorso sempre più grande, capace di coinvolgere tutta la nostra comunità. Siamo già a lavoro per la seconda edizione di questo progetto unico e ricco di buone speranze per la città.”, conclude.