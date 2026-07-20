SPORT
Boxiamo Insieme, atleti neurodivergenti sul ring dell’accademia Pugilistica Leone
LATINA – Si è conclusa la prima edizione di “Boxiamo Insieme”, il progetto di pugilato inclusivo promosso dall’Accademia Pugilistica Leone e da Mirability Società Cooperativa Sociale, realizzato grazie al finanziamento del Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo e con il patrocinio del Comune di Latina. Per nove mesi, da ottobre 2025 a giugno 2026, il progetto ha coinvolto 10 ragazzi con neurodiversità cognitiva e comportamentale, accompagnati da un’équipe multidisciplinare composta da tre educatori , uno psicologo clinico e un tecnico di pugilato. “Un lavoro di squadra che ha trasformato il ring in uno spazio educativo dove imparare il rispetto delle regole, la fiducia in sé stessi, la gestione delle emozioni e il valore della collaborazione”, dicono i promotori del progetto nel corso del quale sono stati realizzati 35 incontri, tra lezioni di pugilato, attività con lo psicologo, incontri con le famiglie, eventi sul territorio, momenti di confronto con gli atleti della palestra e la festa conclusiva.
“Uno tra gli aspetti più significativi è stato l’incontro tra i ragazzi del progetto e gli atleti dell’Accademia Pugilistica Leone. Allenarsi insieme, condividere gli stessi spazi e gli stessi obiettivi ha permesso di superare stereotipi e pregiudizi, costruendo relazioni autentiche e dimostrando che l’inclusione nasce dalla quotidianità e dalla condivisione delle esperienze – raccontano in una nota dalla palestra – . I risultati ottenuti hanno confermato il valore dell’iniziativa: il pugilato si è rivelato uno strumento capace di favorire la crescita corporea, emotiva, educativa e relazionale dei partecipanti, coinvolgendo al tempo stesso famiglie, volontari e realtà del territorio in una rete di collaborazione tra professionisti che guarda al futuro”.
«Quando abbiamo immaginato Boxiamo Insieme con Mirability non volevamo semplicemente insegnare il pugilato – racconta Carmine Palma, tecnico dell’Accademia Pugilistica Leone – . Volevamo dimostrare che una palestra può diventare un luogo dove nessuno si sente diverso, dove ogni ragazzo può essere accolto, rispettato e valorizzato per ciò che è. In questi nove mesi abbiamo visto nascere amicizie, crescere l’autostima, aumentare la fiducia nelle proprie capacità e, soprattutto, abbiamo visto i nostri atleti e i ragazzi del progetto imparare gli uni dagli altri. Questo è il risultato di cui andiamo più fieri, grazie al grande contributo lavorativo che tutti I giorni svolge la cooperativa sociale Mirability nel settore dell’autonomia e l’inclusione delle persone neurodivergenti. Lo sport ha una forza straordinaria: quando viene vissuto con competenza, passione e sensibilità può davvero cambiare la vita delle persone. Oggi la prima edizione di Boxiamo Insieme si conclude, ma speriamo che rappresenti soltanto il primo passo di un percorso sempre più grande, capace di coinvolgere tutta la nostra comunità. Siamo già a lavoro per la seconda edizione di questo progetto unico e ricco di buone speranze per la città.”, conclude.
IN EVIDENZA
Fabio De Bernardis torna alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket: guiderà la DR1, il progetto Baskin e il Basket in Carrozzina
Fabio De Bernardis torna alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket: guiderà la DR1, il progetto Baskin e il Basket in Carrozzina. Il progetto nasce dalla condivisione di una stessa idea di sport tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e Fabio De Bernardis, da anni impegnato nella promozione del Baskin attraverso l’associazione Philia. Il Baskin rappresenta un’evoluzione del concetto di pallacanestro: uno sport realmente inclusivo, nel quale persone con abilità differenti condividono il campo, il gioco e le emozioni della competizione, valorizzando le capacità di ciascuno. Una visione che si integra perfettamente con il percorso già intrapreso dalla società nerazzurra attraverso la Wheel Power Latina Basket, contribuendo a costruire una realtà nella quale il basket possa essere davvero uno sport accessibile a tutti. Parallelamente, Fabio De Bernardis guiderà la formazione che parteciperà al campionato di DR1, mettendo a disposizione della società la propria esperienza nella valorizzazione dei giovani e nella costruzione di gruppi competitivi.
Fabio De Bernardis racconta così le motivazioni che lo hanno riportato in nerazzurro:
«Tornare alla Latina Basket rappresenta per me un motivo di grande soddisfazione. Ritrovo un ambiente che conoscevo già e nel quale ho ritrovato gli stessi valori che considero fondamentali nello sport e nella vita. Naturalmente sono felice di poter guidare la formazione DR1, ma ciò che mi ha colpito maggiormente è stata la volontà della società di investire concretamente nello sport inclusivo. È un progetto nel quale credo profondamente e che porto avanti da anni attraverso l’associazione Philia. Credo che il basket debba essere un’opportunità per tutti e che Baskin e basket in carrozzina possano crescere insieme, abbattendo barriere e offrendo nuove possibilità a tante persone. Ho percepito fin dal primo incontro una piena condivisione di questi valori e sono convinto che insieme potremo costruire qualcosa di davvero importante per il territorio».
Soddisfazione espressa anche da Sabrina Benacquista, che evidenzia il significato di una collaborazione fondata sulla condivisione degli stessi valori:
« Il ritorno di Fabio rappresenta molto più dell’inserimento di un allenatore nel nostro staff tecnico. Abbiamo condiviso fin dal primo incontro la stessa idea di sport: un ambiente capace di educare, includere e creare opportunità per tutti. La guida della DR1 sarà certamente un tassello importante del suo lavoro, ma siamo particolarmente orgogliosi di poter sviluppare insieme un progetto dedicato allo sport inclusivo, in piena sintonia con il percorso che la nostra società porta avanti da anni anche attraverso la Wheel Power Latina Basket. Crediamo che il basket possa essere uno straordinario strumento di crescita personale e sociale e vogliamo continuare a investire in questa direzione».
IN EVIDENZA
BiP, in semifinale vanno GlobalTel e Monium
Ancora un sabato sera di successi per la Gelit BiP arena, gremita per la terza giornata delle fasi eliminatorie: in semifinale vanno GlobalTel e Monium, ora le due formazioni affronteranno Never Stops e Pasta La Forza.
Oggi i quarti si chiudono con Chirizzi che affronterà New Age Erborist per i piccoli; la partita delle 21.30 vedrà in campo B-Four Beer contro FisioCare, mentre al piccolo schermo davanti l’area food ci sarà la finale del mondiale tra Argentina e Spagna.
Cosmari – GlobalTel 58-76 (9-14; 8-23; 15-19; 26-20)
Cosmari: Di Mascolo E. 7, Pettinelli 2, Maliziola 16, Bauco 3, Penazzi 4, Valentino 3, Bisconti, Di Mascolo V., Rotondo 2, Cardarelli 2, Ricci 3, Nanni 2, Cardoso Valdes 14. Coach Fabiani – Boscaro
GlobalTel: Tosolini 5, Ravieli 6, Mascetti 4, Mastrodomenico 10, Mastrobattista 5, Panella 4, Nardoni 7, Sparagna 8, De Petris, Bottan 11, Cassandra 2, Cardone 4, Amato, Bortoletto 10. Coach Tosolini – Sparagna
Arbitri: Santini – F. Tortorici
Ufficiali: Ogando – Rustemi
La gara delle 19.30 inizia nel segno di Mastrodomenico: il 14 di GlobalTel apre il suo quarto di finale con quattro canestri di fila nel giro di pochi minuti. Il “gommato” di Piazza del Popolo si fa subito incandescente, con la squadra ospite che fa capire con quali intenzioni ha approcciato il match. Cosmari si desta nel finale dei primi 10’, innescando la miccia Maliziola e il cervello dei 5 in campo, Bauco. Il quarto termina in favore di GlobalTel, ma i ritmi sembrano altissimi anche per questa terza giornata di eliminatorie.
La “bomba” da tre di Mastrobattista permette a GlobalTel di allungare su una Cosmari di tutt’altro piglio rispetto al primo quarto che – all’inizio del secondo periodo – ha infastidito e non poco i rossi. Bortoletto e compagni prendono poi il largo e chiudono avanti di 20 all’intervallo lungo.
GlobalTel in grande spolvero anche nel terzo quarto, con Bortoletto e Ravieli tra i più in forma del team. Dall’altra parte, Cosmari risponde con l’hand one di Zaira Cardoso Valdes, brava a sfruttare una disattenzione in fase difensiva dei ragazzi del duo Tosolini – Sparagna. La frazione di gioco rimane tutta a tinte rosse: GlobalTel procede a passi svelti verso la semifinale, con Cosmari in grande affanno.
Partita frenetica, da vivere in ogni sua azione: Cosmari sembra aver trovato – forse troppo tardi – le migliori condizioni per pungere i ragazzi di rosso vestiti, sfruttando l’estro di Cardoso Valdes; la squadra ospite risponde però alla grande agli attacchi bianchi, disunendo le maglie difensive, ma aprendo la strada a innumerevoli canestri in quella offensiva. Ormai il destino è segnato, almeno così ha deciso la dea bendata e, nonostante qualche brivido finale, è GlobalTel a raggiungere la semifinale, dove incontrerà Never Stops, che ha eliminato B-Four Beer nella prima sfida dei quarti junior.
Monium – Carrozzeria Falcone 90-82 (18-20; 19-18; 23-13; 15-7)
Monium: Fil. Magli 13, Fra. Magli, C. Zanier, Capocotta 28, Grazioli 12, Pistilli 1, A. Zanier 19, Di Gregorio Zitella 17, Di Gloria. Coach: Lo. Magli
Carrozzeria Falcone: Sorge 15, Carnevale 28, Diglio 11, Nardin 8, Donato 8, Cucchiaro 2, Bagni, Falcone, De Bonis, Patriarca 6, Rizzi 4. Coach Lombardi – Tei
Arbitri: Carotenuto – A. Tortorici
Ufficiali: Ogando – Rustemi
È subito Filippo Magli show: si apre con una sua “bomba” da tre la gara delle 21.30 che decreterà chi tra Monium e Carrozzeria Falcone accederà alle semifinali e sfiderà la già qualificata Pasta La Forza. Nei primi 3 minuti si va di sorpasso in sorpasso, in un match che appare bellissimo sin dalle prime battute. La tripla di Grazioli, poi, inizia a far seguire a Monium un’altra rotta, almeno fino all’hand one di Carnevale, che riporta tutto sul livello del mare. Gara bellissima, nervi tesi e tanto buon basket, con Carrozzeria Falcone che rivendica in extremis il primo quarto.
Monium riparte ispiratissima sulle spalle di Marco Capocotta, che trascina i suoi sopra Carrozzeria Falcone. I verdi accorciano con la tripla di Nardin, che stende il braccio e trova un canestro da casa sua che tiene tutti lì nel punteggio. I ragazzi del duo Lombardi – Tei si riprendono grazie alla super prestazione di Carnevale, con Carrozzeria Falcone che ruba la guida del match ai blu e cerca di scappare prima dell’intervallo lungo. Il canestro da due di Zanier, però, rovina i piani di Rizzi e compagni, che chiudono avanti di un solo punto.
Sempre sull’onda dell’equilibrio anche il terzo quarto: nessuna delle due compagini prevale sull’altra, in una gara dove il basket è il vero protagonista. I centri dell’ennesimo soprasso Monium li firma Filippo Magli, re del terzo tempo della gara di questa sera. I blu iniziano ad andare via, con Carrozzeria Falcone più in affanno col passare dei minuti. Verso il termine della terza frazione si rivede Simone Sorge, l’uomo in più dei verdi nelle gare dei gironi, oggi lontano dalle sue solite prestazioni. Monium distanzia gli avversari, giocherà anche l’ultimo periodo avanti.
Si prosegue così come si era terminato: Monium lontana e Carrozzeria Falcone che prova ad appoggiarsi a Carnevale e Sorge. Capocotta per i blu tiene alta la squadra, riuscendo a controllare gli ospiti e a far avanzare i suoi. Sorge poi confeziona una tripla che può riaprire le speranze dei verdi, ma Zanier risponde con un’altra “bomba” da tre per gli uomini di casa. Il finale accende la Gelit BiP Arena: centro su centro, tripla su tripla, le squadre alzano il livello e si giocano il tutto per tutto. Benito Diglio sale alla ribalta del “gommato” di Piazza del Popolo e si carica Carnevale e compagni sulle spalle. Poi, proprio quest’ultimo non fallisce dalla lunetta: ora i verdi sono a –1 quando manca pochissimo da giocare. La rimonta di Carrozzeria Falcone non si compie, ma gli ospiti riescono a raggiungere l’over time, il primo in questa edizione del torneo.
Primo supplementare che inizia in favore di Monium, grazie al solito Capocotta che, però, non ha fatto i conti con la bordata di Carnevale: da casa sua, il classe 2004 insacca una tripla che riporta su Carrozzeria Falcone. La partita è delle più belle mai viste in questa edizione, col punteggio che volge prima in favore di una e poi dell’altra compagine. Non si decide nemmeno al primo tempo supplementare la gara delle 21.30. Avanti ad oltranza, con la stanchezza che si fa sentire.
Nella partita più bella della storia del BiP, l’eroe è Di Gregorio Zitella: è lui a regalare a Monium l’accesso alle semifinali, dove i ragazzi di coach Magli troveranno Pasta La Forza. Il secondo supplementare si è giocato su ritmi molto più bassi del resto della gara – e così non potrebbe non essere, vista la stanchezza di 5 tempi sulle gambe. Alla Gelit BiP Arena, la partita della storia finisce in favore dei blu.
SPORT
In seicento con il Comitato spontaneo “Salviamo il Nuoto e la Pallanuoto” a Latina: “Urgente incontro con il sindaco”
LATINA – Si è riunito in assemblea pubblica questa mattina al circolo cittadino di Latina, il Comitato spontaneo “Salviamo il Nuoto e la Pallanuoto” che ufficializza così la sua nascita. Quasi 600 le firme raccolte tra atleti, ex atleti, genitori e cittadini che hanno deciso di sostenere una battaglia che riguarda – spiegano i promotori – “non soltanto il nuoto e la pallanuoto, ma un intero movimento sportivo che coinvolge centinaia di famiglie”.
Nel corso dell’assemblea è intervenuto in videocollegamento anche il campione di nuoto, Matteo Ciampi, cresciuto agonisticamente a Latina, che ha voluto testimoniare il valore sociale, educativo e formativo dello sport, sottolineando quanto sia importante non disperdere il patrimonio costruito in tanti anni di lavoro da atleti, tecnici e famiglie in una grande città come Latina.
Il Comitato, che ha eletto portavoce Giacomo Falso, storico protagonista della pallanuoto a Latina, formalizzerà già nelle prossime ore la richiesta di un incontro urgente con la sindaca di Latina per affrontare le criticità che riguardano la piscina comunale open in un momento in cui si stanno effettuando lavori strutturali nell’impianto coperto.” Tra le priorità individuate – spiegano – c’è innanzitutto la definizione degli orari di utilizzo degli impianti. Si tratta di una richiesta non più rinviabile per consentire alle società sportive di programmare allenamenti, iscrizioni ai campionati e attività dei settori giovanili”. Il Comitato chiederà alla prima cittadina anche la presentazione di un cronoprogramma dettagliato dei lavori in corso.
Più Letti
-
NOTIZIARI36 minuti fa
GR Latina – 9 luglio 2026 ore 9
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 19 luglio 2026 ore 8
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 18 luglio 2026 ore 19
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 18 luglio 2026 ore 15
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 18 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 17 luglio 2026 ore 19
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 17 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI4 giorni fa
GR Latina – 16 luglio 2026 ore 19