Benacquista Latina Basket perde 87-73 al Palafantozzi

LATINA – Trasferta difficile per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che priva dei due lunghi titolari Ancellotti e McGaughey, di fronte ai 2300 del PalaFantozzi non sono riusciti ad avere la meglio su un’Orlandina in netta ripresa e pronta ad approfittare di ogni ingenuità latinense. Il risultato di 87-73, con cui si è concluso il match, è fin troppo severo per Latina che fino agli ultimi minuti ha lottato cercando di rimanere in scia degli avversari, ma che ha fortemente risentito delle assenze di due giocatori cardine per fronteggiare l’atletismo e la fisicità di Johnson sotto le plance. I pontini sono riusciti, però, a salvare la differenza canestri con Capo d’Orlando, che nel girone di andata era uscita sconfitta 79-63 dal PalaBianchini, dato che potrebbe rivelarsi utile in futuro. Ai nerazzurri non sono bastati i 28 punti messi a segno da Dalton Pepper, tirando con il 60% dall’arco, né i 16 firmati da Bernardo Musso, che è stato determinante in alcuni frangenti della sfida per riuscire nell’impresa di conquistare i due punti in palio.

Il prossimo appuntamento con i nerazzurri per l’ultima sfida del 2019, è in programma per domenica 29 dicembre alle ore 18:00, tra le mura amiche del PalaBianchini, dove i pontini riceveranno visita della Gevi Napoli, in questo turno vittoriosa sul proprio campo con la Zeus Energy Group Npc Rieti (79-68).