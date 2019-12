Dal prossimo anno nascerà il “Grande Slam Uisp – Natalino Nocera”

Il prossimo calendario di appuntamenti targati Uisp Latina non si chiamerà semplicemente “Grande Slam”. La trentesima edizione della stagione di gare podistiche, programmata dal 26 gennaio al 20 dicembre 2020, porterà il nome di “Grande Slam Natalino Nocera”, con apposito splendido logo realizzato dal grafico Gianni Sodano. Il Comitato Territoriale ha voluto dare forma in questo modo al tributo e al ricordo del suo presidente, venuto a mancare il giorno di Natale dello scorso anno. E nel ricordo di Nocera, alla presenza della moglie Mariolina Marinelli e del figlio Paolo, si è aperta la cerimonia di premiazione del 29esimo Grande Slam, tenutasi nell’aula magna dell’Itis Galilei alla presenza dei vertici Uisp: il vicepresidente nazionale Tiziano Pesce, il segretario generale Tommaso Dorati, il presidente regionale Andrea Giansanti, il presidente provinciale Domenico Lattanzi e il presidente Uisp Lazio Sud Est Orlando Giovannetti. Al loro fianco non poteva mancare il sindaco Damiano Coletta, affiancato dagli assessori Patrizia Ciccarelli e Franco Castaldo. Presente anche Renzo Calzati di Icar Renault, main sponsor al pari di Mapei e Sport85.

IL RICORDO DEL PRESIDENTE NOCERA E L’IMPEGNO DEL SINDACO

Natalino Nocera non è stato solo un grande dirigente dell’Uisp. Latina lo ricorda come un apprezzato insegnante per centinaia di ragazzi e come un personaggio fondamentale per la crescita dell’intero movimento sportivo. Come ricordato più volte nel corso della cerimonia, Nocera e il gruppo che negli anni ha lavorato con lui hanno portato avanti un’idea dal 2010, sollecitando più volte le Amministrazioni di turno per tramutarla in realtà. E’ un progetto destinato ad essere dedicato alla memoria dello stesso presidente: la “Casa dello Sport per Tutti”, una struttura polivalente ogni giorno al servizio della città, da intendere anche come luogo di aggregazione, centro per la terza età e riferimento per attività culturali. Il sindaco Coletta ha lasciato intendere di tenere a cuore i propositi dell’indimenticato presidente e di quanti hanno raccolto la sua eredità: “Nel rispetto dei tempi, delle regole e delle tante difficoltà ci impegneremo a porre le basi per avviare il percorso necessario per realizzare tale progetto”.

TANTI APPLAUSI PER CIRO IMPARATO E PER LA SUA DANIELA

La 15esima Maxistaffetta e la cerimonia di premiazione sono state anche l’occasione per ricordare Ciro Imparato, venuto a mancare una settimana fa dopo aver tagliato il suo ultimo traguardo. I compagni della Podistica Pontinia hanno partecipato indossando una maglia con la scritta “Ciro corri con noi” e la gara è stata preceduta da un minuto di raccoglimento per onorare un atleta amato da tutti. Il commosso ricordo è proseguito durante la cerimonia, quando a ricevere il premio di prima classificata nella categoria D35 è stata proprio la compagna di Ciro, Daniela Bellato: in quel momento tutti in sala si sono alzati in piedi facendo partire un lunghissimo applauso, un saluto con il cuore da parte di tutta la grande famiglia Uisp.

MAXISTAFFETTA, VINCONO “LA SBARRA” E “MONTELLO TOP WOMAN”

Prima della cerimonia, però, il Grande Slam ha vissuto la tradizionale chiusura con l’avvincente Maxistaffetta andata in scena sulla pista del Campo di Atletica di via Botticelli. La gara 5×2000 ha visto il successo del “La Sbarra Team Black”, composto da Mario Di Benedetto, Andrzej Strojny, Michele D’Adamo, Fabrizio Spadaro e Raffaele Mastrolorenzo. La piazza d’onore è andata al Running Club Latina, il terzo posto all’Asd Roccagorga. Applausi e premi anche per una squadra della staffetta femminile, la Montello Top Woman, composta da Natascia Topatigh, Anna Morelli, Emilia Menichelli, Francesca Macinenti e Milena Guerra. Nonostante le defezioni dovute al maltempo e alla viabilità in tilt, bel 19 team hanno partecipato alla gara sfidando il forte vento. Da sottolineare anche la determinazione dei giovanissimi atleti impegnati in un’esibizione introduttiva a cura di Massimo Siliani del Gap Fitwalking. Anche per i ragazzi c’è stato alla fine un meritato riconoscimento, doveroso per un movimento giovanile in costante crescita.

GRANDE SLAM, I VINCITORI

L’intensa stagione Uisp ha incoronato come vincitrice tra le società il Centro Fitness Montello, piazzatosi davanti a Nuova Podistica Latina e Podistica Pontinia. A livello individuale ci sono stati i trionfi di 11 atleti in ambito maschile: i senatori Francesco Gabrieli, Gianfranco Gelormini, Domenico Rinaldi, Michelino Marro, Tonino Panno, Alberto Nardacci; i “meno esperti” Alfonso Marcoccio, Fabio Svolacchia, Daniele Papi, Marco Francia e Gabriele Carraroli. Per il femminile hanno trionfato Fiorenza Zorzetto, Maria Casciotti, l’applauditissima Daniela Bellato, Loredana Santoro, Stefania Gavillucci, Ismeria Corbi, Maria Duma, Giovanna Tranquilli, Maria Sciotti e la “regina” sempreverde Fiorella Fretta. Da citare anche la consegna di 17 pergamene per i “Premi Presenze”, con l’opportunità dell’iscrizione gratuita per il Grande Slam Natalino Nocera, e dei “Premi Fedeltà” assegnati a sei donne e a 63 uomini. Una segnalazione a parte, infine, per i riconoscimenti agli atleti speciali Tonino Rosato e Gino Sperduto della Fondi Runners e a Fabrizio Percoco, accompagnato come sempre dal papà Adriano.