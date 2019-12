Il maltempo non ha fermato il pranzo solidale al dormitorio di Latina

LATINA – Sono state tante le persone che hanno partecipato ieri a “Il Natale di tutti”: pranzo solidale per i senzatetto a Latina che si è svolto presso i locali dell’Istituto Preziosissimo Sangue di viale XXIV Maggio, dove dall’1 dicembre è operativo il dormitorio invernale “Santa Maria De Mattias”. Tanti i cittadini che hanno deciso di portare un regalo o la loro presenza ai circa 150 senza tetto, in una giornata tra l’altro molto difficile per il maltempo. La raccolta doni è iniziata alle 11.30 insieme all’intrattenimento musicale e agli addobbi a cui hanno pensato i ragazzi del centro minori di Latina. Il pranzo solidale è stato servito alle 13 e si è concluso con la tradizionale tombolata diretta da Dario Bellini.