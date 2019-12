A Latina i controlli si faranno con il drone. La decisione del Comandante della Polizia Locale

LATINA – La polizia Locale di Latina si doterà di un drone che sarà utilizzato dagli agenti per le attività di controllo del territorio vista la carenza di personale. Saranno proprio quattro vigili, dopo un apposito corso di formazione per il conseguimento del patentino previsto dalle norme vigenti, a poterlo utilizzare. Le motivazioni sono illustrate dal dirigente Francesco Passaretti nella determina con cui dispone l’acquisto dell’apperecchio “DJI MAVIC2”.

“L’utilizzo del drone renderà possibili interventi diretti, rapidi ed efficaci alle più esigibili richieste di soluzione che pervengono dai cittadini”, si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Latina dove è spiegato che si tratta di “sistemi di controllo tecnologici in grado di eseguire da remoto i dovuti controlli di video sorveglianza”. “Tenuto conto delle condizioni di inquinamento ambientale di alcune zone del nostro territorio per lo più inaccessibili da terra per la particolare conformazione morfologica, l’abusivismo edilizio e le dinamiche attinenti i reati comuni”, il drone sarà dunque “supporto necessario alle molteplici attività di polizia che oggi con le nuove riforme legislative obbliga il Corpo di Polizia Locale di Latina ad essere impegnato su fronti diversi, con esigua disponibilità di personale”.

L’apparecchio sarà destinato a servizi di controllo ambientali, di protezione civile, di gestione e controllo del territorio e per il decoro.