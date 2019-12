Nicoletta D’Erme eletta presidente della Lilt di Latina

LATINA – Dopo aver guidato la fase di passaggio in qualità di Commissario straordinario, la commercialista di Latina Nicoletta D’Erme è stata eletta presidente provinciale della Lilt sezione di Latina. Vicepresidente Vicario, il senologo Fabio Ricci. Vicepresidente il dottor Alberto Pacchiarotti.

Nel suo editoriale su il “Passavoce”, periodico della LILT locale, ricordando l’importanza dell’impegno solidale e del volontariato (che ha numeri ancora bassi coinvolgendo circa il 22% della popolazione), la neo presidente ha sottolineato la delicatezza di questo momento della vita associativa spiegando che “ci si sta misurando per il riassetto interno la predisposizione di tutta la struttura a recepire le norme del Codice per il Terzo Settore per operare nel rispetto del nuovo corso e nello stesso tempo potenziare ancora di più la struttura organizzativa”. La D’Erme si dice certa che “l’entusiasmo, l’impegno delle volontarie dei volontari tutti e degli operatori che assicurano la loro straordinaria presenza, ci farà superare bene anche questa fase di passaggio verso la nuova Associazione provinciale della Lilt”.

Del consiglio direttivo provinciale fanno parte anche i consiglieri Edoardo Bottoni, Emanuele Cozzi, Anna Maria De Cave e Rita Salvatori.