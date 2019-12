LATINA – Ripartono i lavori al Pronto Soccorso del Goretti di Latina, dopo la sospensione per inadempienze della ditta aggiudicatrice dell’appalto che dovrà ridare alla Asl di Latina 165 mila euro. Con una delibera pubblicata oggi la Asl affida alla seconda ditta in graduatoria i lavori dell’ampliamento del pronto soccorso per un importo di 521 mila euro. L’azienda sanitaria si riserva comunque l’accertamento in danno per prima azienda aggiudicatrice dell’appalto, che non avrebbe smaltito correttamente i rifiuti.

LA DELIBERA