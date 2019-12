Strade d’Europa, presentazione a Terracina

TERRACINA – E’ in programma domani (sabato 28 dicembre) a Terracina, alle 11 presso Open Art Cafè in viale Europa 218 C, la nuova tappa di presentazione di “Strade d’Europa”, il progetto promosso dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR Nicola Procaccini e che nella sua versione in rete è un portale (www.stradedeuropa.eu) per consentire l’accesso semplice e chiaro all’intricato mondo dei finanziamenti europei.

“Voglio caratterizzare il mio mandato in Europa da estrema concretezza e contatto diretto con i territori – afferma Procaccini – e il progetto “Strade d’Europa” è una delle prime iniziative in tale direzione. Questo è il nostro modo di intendere l’Europa, fornendo strumenti e opportunità ai cittadini, alle istituzioni e alle imprese”.

Il portale offre un panorama aggiornato dei fondi diretti e indiretti (quelli erogati attraverso le Regioni) messi a disposizione dall’Unione Europa, con la possibilità di iscriversi alla newsletter per rimanere costantemente aggiornati e poter chiedere assistenza e informazioni per aderire ai bandi e accedere ai vari programmi di finanziamento anche indiretti.

All’incontro, che sarà anche un momento per lo scambio di auguri di fine anno, interverranno tra gli altri:

– il vice sindaco della città di Terracina, Roberta Tintari;

– il coordinatore cittadino di FDI di Terracina, Luca Caringi;

– il coordinatore di FDI del centro sud Latina, Pierpaolo Marcuzzi;

– l’assessore al bilancio, programmazione finanziaria, patrimonio comunale di Terracina, Danilo Zomparelli.

Le conclusioni saranno affidate all’On. Nicola Procaccini.