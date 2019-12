Flash mob in piazza del Popolo a Latina di Fratelli d’Italia

LATINA – Fratelli d’Italia Latina si prepara al Natale con un flash mob che servirà a richiedere regali ben precisi al governo nazionale e locale. L’appuntamento è per lunedì 23 dicembre alle ore 11.00 presso l’albero di Natale di Piazza del Popolo a Latina dove gli esponenti di FdI Latina si ritroveranno muniti di pacchi regalo speciali.

La manifestazione voluta e organizzata dalla dirigente del partito comunale Daniela Vivolo, con il supporto del portavoce Gianluca Di Cocco e del coordinamento locale, nasce per ribadire quali saranno gli obiettivi di Fratelli d’Italia per il 2020, a tutti i livelli istituzionali. “Portiamo anche a Latina un appuntamento che Fratelli d’Italia sta ripetendo su tutto il territorio nazionale. Il flash mob sarà un’occasione per stare insieme ma anche per riflettere sulle tante esigenze di questa città e di questo paese, a cui la politica locale e nazionale non stanno dando risposte”, dichiara Daniela Vivolo. “Con il flash mob esprimeremo la nostra speranza e contestualmente il nostro impegno per avere una città e una nazione diversa, libera dall’attuale amministrazione e dall’attuale governo – dichiara il Senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini – Ci auguriamo che questo possa essere un Natale di cambiamento”.