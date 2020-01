Conferenza del Pd al Nazareno, Mirabelli: “La Commissione Antimafia si occuperà del caso Latina”

LATINA – Nel giorno in cui l’ex deputato di Fratelli D’Italia Pasquale Maietta torna a Parlare via Fb cui dopo un lungo silenzio dovuto prima all’arresto poi e al processo Arpalo in corso di svolgimento in Tribunale a Latina che lo vede principale imputato, il Pd si ritrova a Roma per la conferenza dal titolo “Parlateci della mafia” che chiede di fare luce proprio su alcuni fatti emersi in vari contesti e soprattutto in sede processuale, ma rimasti ancora troppo in superficie, che riguardano la presunta commistione tra mafia locale e politica.

“E’ evidente che il quadro che sta emergendo non è solo locale. Abbiamo per questo attivato di nuovo la commissione antimafia, a fine mese audiremo il procuratore Prestipino per iniziare proprio su questo tema del rapporto mafia-politica a Latina, un’indagine, perché questo è il compito della commissione antimafia”, ha spiegato dalla sede del Nazareno il senatore Franco Mirabelli, capogruppo Pd della Commissione parlamentare.

Maietta intanto annuncia possibili querele (ha dato mandato ai suoi legali di valutare) contro Agostino Riccardo il pentito che nel processo Alba Pontina ha tirato in ballo alcuni politici della destra nelle ultime elezioni amministrative e regionali e descritto quello che a suo dire era il sistema di raccolta voti e di campagna elettorale. Ma se la prende anche con tutti coloro che “si sono affrettati a rilasciare dichiarazioni prive di fondamento ed oltremodo lesive”. Imputato nel processo Arpalo per il crack del Latina Calcio, Maietta prende le distanze dai clan “emersi con le inchieste Don’t Touch e Alba Pontina” e ribadisce nella sua lunga nota che Costantino Di Silvio detto Cha Cha non faceva parte della società sportiva nerazzurra.

La conferenza stampa è stata introdotta dal segretario del Pd Claudio Moscardelli qui al microfono di Domenico Ippoliti

ASCOLTA