Befana 2020, il ringraziamento del sindaco di Latina ai Vigili del Fuoco

LATINA – La Befana 2020 a Latina, con tanto di scenette sospese in aria e supereroi, è stata un grande successo e di questo il sindaco di Latina Damiano Coletta ieri ha detto grazie ai Vigili del Fuoco consegnando una targa di ringraziamento alla Comandante provinciale di Latina, Clara Modesto. Sono stati da sempre infatti i vigili del fuoco camuffati, a lanciarsi dall’alto del campanile per atterrare in piazza del Popolo e quest’anno c’era anche dell’altro.

La comandante Modesto ha spiegato che si tratta di “una discesa tecnica che viene effettuata da una squadra di esperti Saf e dunque è un’occasione per mettere alla prova tutte le procedure del caso in un contesto sereno e senza stress”. Una sorta di allenamento per i vigili condiviso con la cittadinanza.