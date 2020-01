Discarica a Borgo Montello, sul rischio di riapertura il sindaco Coletta incontra i cittadini

LATINA – Domani presso la Regione Lazio si svolgerà la conferenza dei servizi che dovrà decidere sulla richiesta di Ecoambiente per abbancare ulteriori 38 mila metri cubi di rifiuti nella parte B della discarica di Borgo Montello a Latina. L’ipotesi è osteggiata da tutte le parti politiche ma la Regione starebbe effettuando verifiche che potrebbero sfociare in un rischio reale di riapertura del sito. Il sindaco Damiano Coletta oggi incontrerà i residenti in un’assemblea pubblica che si svolgerà alle ore 17 nel centro sociale di Borgo Bainsizza per fare il punto della situazione. “Alle 17 – scrive il sindaco su Twitter – terrò un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini. Di fronte alle voci su una possibile riapertura della discarica, sento la necessità di aprire un confronto con tutti voi”.