Ex Garage Ruspi, pubblicato il bando per la riqualificazione

LATINA – Era atteso da molto tempo, è stato pubblicato oggi sul sito del Comune di Latina, il bando di gara per la procedura di affidamento dei lavori di riqualificazione dell’ex Garage Ruspi, in piazza Giovanni XXIII. Il termine per presentare le offerte è fissato per il 9 marzo prossimo e dopo l’aggiudicazione della gara partiranno i lavori che dovranno concludersi in circa 200 giorni.

Chi vincerà l’appalto dovrà realizzare il progetto dell’architetto Luciano Cupelloni che ha ripensato l’edificio di fondazione, usato a lungo come rimessa per auto, riportato ai colori originali e trasformato in uno spazio espositivo e polifunzionale.

L’assessore Emilio Ranieri