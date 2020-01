Fondi, cane in un groviglio di rovi salvato dai vigili del fuoco

FONDI – Un cane è stato salvato dai vigili del fuoco a Fondi in via Chiarastella. Il meticcio di piccola taglia era in evidente difficoltà in un fossato, tra la vegetazione fitta e i rovi. Erano stati gli ululati della bestiolina a richiamare l’attenzione di alcuni residenti che hanno deciso di chiamare il 115. Non semplici le operazioni di recupero e quando il cane è stato finalmente estratto dal groviglio di piante spinose, è stato consegnato alla polizia locale per poi essere affidati al servizio veterinario della Asl. Il suo destino, se non si ritroverà il padrone, è il canile.