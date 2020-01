Truffa ad un anziano, intervento-lampo dei carabinieri in Viale Marconi a Latina

LATINA – FLASH – I carabinieri del Comando Provinciale di Latina sono intervenuti poco fa in Viale Marconi a pochi passi dal centro storico del capoluogo dove è stata bloccata un’auto con a bordo un uomo. Secondo le primissime informazioni si sarebbe trattato di un truffatore che poco prima aveva tentato di raggirare un anziano, non è ancora chiaro se riuscendoci o meno. Fatto sta che la vittima ha chiamato il 112 per chiedere aiuto fornendo le informazioni necessarie e, proprio grazie alla tempestività della denuncia, i militari sono arrivati sul posto in pochi minuti. Il presunto truffatore è stato fermato. la scena non è passata inosservata a chi si trovava sul posto intorno alle 10,40.