Francesco Scacchetti è il neo segretario Pd a Roccagorga

ROCCAGORGA – “Sindaco senza autorevolezza e maggioranza senza collante, ma il Pd può ricostruire l’alternativa solo se opera con severa attenzione nell’interesse generale del nostro paese”. E’ l’analisi del neo segretario Pd di Roccagorga Francesco Scacchetti che invita il suo partito innanzitutto a impegnarsi per “comprendere le ragioni di quanti per contrarietà o altro non ci hanno sostenuto nelle ultime amministrative.

“Ho assistito ai lavori dell’ultimo Consiglio, tra voti di astensione e mozioni presentate dalla stessa maggioranza e poi ritirate, la crisi della maggioranza è apparsa evidente. Si contraddicono e si dividono in continuazione come nel caso della piscina così come sul conflitto d’interesse della convenzione stipulata tra l’ente e l’associazione FourLife – dice il neo seqgretario Pd – Sul piano politico il sindaco- continua ancora il segretario del Pd – si limita ad assumere posizioni di comodo e si dichiara di questo o di quell’altro partito a seconda delle circostanze; dal lato amministrativo ha amnesie su tutto ciò che ha fatto fino a maggio del 2019. Mi riferisco in particolare alla situazione dell’azienda speciale “Vola” dove la Piccaro ha operato, prima come assessore e ora come sindaco, scelte in piena continuità con la precedente gestione e pertanto è chiamata ad assumere l’onore di indicare le soluzioni rispetto ai problemi contabili invece che nascondersi dietro a comode ricostruzioni di responsabilità”.

Scacchetti invita il Pd ad un “lavoro lento e severo di ri-costruzione dei luoghi, della discussione; della partecipazione, della decisione, nell’esclusivo interesse del nostro amato paese”.