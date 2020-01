Il Pd attacca l’assessore Lessio: “Muto sul piano regionale rifiuti, scredita l’intera giunta”

LATINA – Il Comune di Latina è rimasto in silenzio e non ha prodotto osservazioni al Piano Rifiuti Regionale. L’accusa arriva dai consiglieri del partito democratico in consiglio comunale a Latina, Nicoletta Zuliani e Enrico Forte, che hanno protocollato questa mattina un’interrogazione rivolta all’assessore Roberto Lessio chiedendo che riferisca in sede di Question Time. E contemporaneamente rivolgendosi al sindaco di Latina Damiano Coletta affermano che l’atteggiamento dell’assessore mina la credibilità di tutta la giunta.

I FATTI – Nell’atto presentato oggi vengono richiamate le parole pronunciate dallo stesse titolare dell’Ambiente durante una seduta del consiglio comunale che motivava la decisione di non aver presentato osservazioni spiegando che “il provvedimento adottato, cioè il piano provinciale dei rifiuti, va in valutazione ambientale strategica, la VAS alla regione in quella fase si possono presentare tutte le osservazioni che si vogliono. Quindi noi possiamo benissimo, ed è quello che faremo, portare in consiglio le nostre proposte di integrazione e quindi le proporremo alla regione per la valutazione”.

“Non abbiamo visto né sentito proposte portate in nessun Consiglio, e né tantomeno osservazioni inviate in sede di VAS”, rimarca Nicoletta Zuliani.

Per i due esponenti politici – che hanno presentato l’interrogazione dopo il temporaneo stop nella raccolta della carta e a poche ore dalle dichiarazioni del managment di Abc sulla necessità che la Regione Lazio abbia “più coraggio” perché “servono più impianti di trattamento” e bisogna individuare “quanti realizzarne e dove ubicarli” – l’assessore Lessio “oltre ad essersi lasciato scappare l’occasione di incidere sulle scelte della Regione come capoluogo di provincia che ospita una discarica dai profili storici e ambientali drammatici, non ha tenuto fede ad una promessa fatta al Consiglio e, quindi, alla città”.

Zuliani censura il comportamento e invita il sindaco Coletta a prendere atto “della pesante ipoteca che questi comportamenti gettano sulla credibilità della sua giunta”.