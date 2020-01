Giardino di Ninfa, si riparte a marzo: nel Centenario pronto il calendario delle visite

LATINA – Nell’anno in cui ricorre il primo secolo dalla sua creazione, il Giardino di Ninfa si prepara alla riapertura. La Fondazione Caetani ha pubblicato in queste ore le nuove date di visita del Monumento Naturale (per prenotazioni giardinodininfa.eu) anticipando in una nota che quest’anno, oltre alla bellezza e alla storia i visitatori troveranno dell’altro.

“Questo 2020 sarà un anno straordinario – dice il presidente della Fondazione Tommaso Agnoni – Le varie iniziative che, oltre il calendario tradizionale, sono state realizzate nel 2019 verranno riproposte anche nei prossimi mesi con una serie di grandi eventi che vedranno la Fondazione Roffredo Caetani in prima linea insieme ad importanti partner. Quest’anno il Giardino di Ninfa oltre ad essere il giardino più romantico del mondo, luogo di incanto, di storia, di enorme importanza naturalistica tornerà ad essere ancora di più un luogo di ispirazione e di cultura. Ci saranno grandi sorprese ed eventi di caratura internazionale senza mai dimenticare il coinvolgimento del territorio e dei comuni. I visitatori troveranno un giardino come sempre straordinario, avranno la possibilità di vedere l’antico ingresso alla città che è tornato agibile da qualche mese e di rendersi conto ancora di più degli interventi di restauro che la Fondazione ha realizzato grazie ai fondi dell’8 per mille. Un fatto importante perché si tratta di un investimento reso possibile dalla sensibilità di tanti cittadini che hanno dato il loro contributo allo Stato proprio per questo tipo di iniziative. Ci sarà molto altro ma avremo l’occasione di presentarlo ufficialmente nel corso di un evento ad hoc e di parlare delle ragioni per le quali i prossimi mesi e i prossimi anni saranno davvero speciali e serviranno a ribadire l’importanza della presenza della famiglia Caetani per il territorio della provincia di Latina, per quello del Lazio e per la storia italiana, e del loro impegno, anche attraverso la politica e la cultura, in tutto il mondo”.

LE DATE – le date ordinarie di apertura del Giardino di Ninfa sono

Marzo: sabato 28 e domenica 29

Aprile: sabato 4 e domenica 5, domenica 12 (Pasqua), lunedì 13 (Pasquetta), domenica 19,

sabato 25, domenica 26

Maggio: venerdì 1, sabato 2 e domenica 3, domenica 10, domenica 17, domenica 24,

domenica 31

Giugno: martedì 2, sabato 6 e domenica 7, domenica 21

Luglio: sabato 4 e domenica 5, domenica 19

Agosto: sabato 1 e domenica 2, sabato 15 (Ferragosto)

Settembre: sabato 5 e domenica 6

Ottobre: sabato 3 e domenica 4

Novembre: domenica 1

Sono previste anche aperture straordinarie che andranno ad integrare il calendario e che verranno comunicate in seguito.