Gli Humana ricantano Punk Prima di Te di Ruggeri – La clip

LATINA – A trent’anni di distanza dall’uscita dell’originale, la band pontino-riminese degli Humana di Latina ha pubblicato la cover di “Punk (prima di te)” di Enrico Ruggeri. Il brano pubblicato nel 1990 rivive grazie all’iniziativa del gruppo italiano dal sound rock-elettronico formato dal cantante di Latina Daniele Iudicone (voce, testi e melodie) e da Lorenzo Sebastiani (registrazione, musiche e arrangiamenti) che lo hanno voluto nell’ultimo album “Karma”.

Una produzione coordinata da D.M.L. Agency e dal produttore Lorenzo Sebastiani, che ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Alex Reeves (collaborazioni con Justin Timberlake, One Direction, Avicii, Nick Cave, gli Elbow) e Ted Jensen (Green Day, The Rolling Stones, Madonna, The Police, Blink 182 e altri ancora).

Il videoclip della cover “Punk (prima di te)” è stato realizzato da Cosimo Alemà, che ha curato video produzioni di artisti del calibro di Skin, Ligabue, Tiziano Ferro, Mina, Fedez e Renato Zero.