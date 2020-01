Un video messaggio per dire: “Sono contento come un bambino di andare al festival di Sanremo”. Lo ha pubblicato alcune ore fa sui social Tiziano Ferro per ringraziare Amadeus, il conduttore di questa edizione che lo ha voluto nel cast e per annunciare cose belle. “Il Festival mi ha fatto diventare un sognatore, perché quanto ero ragazzino lo guardavo e sognavo anche io di fare quello”.