Il Wwf con il Parco del Circeo sulla vicenda della riduzione dei daini

SABAUDIA – Il Gruppo “Litorale Pontino” del Wwf è intervenuto sulla forte polemica legata alla riduzione del numero dei daini presenti all’interno del Parco Nazionale del Circeo che sta infiammando l’opinione pubblica quasi tutta schierata per evitare l’abbattimento degli animali selvatici, sottolineando che “esistono protocolli imposti dalle istituzioni scientifiche e che si tratta di misure da seguire alla lettera per evitare che una specie con la sua crescita facilitata dall’assenza di predatori impedisca lo sviluppo armonico di altre specie animali e vegetali”. Dopo aver chiesto lumi all’Ente che ha illustrato in una nota la ragione della decisione e l’iter seguito, “Litorale Pontino” ha auspicato comunque “forme non cruente del prelievo di daini e la realizzazione in futuro di interventi preventivi che ne impediscano la crescita oltre misura”. Cosa peraltro prevista dal piano di riduzione attraverso una opportuna selezione degli esemplari destinati a lasciare l’area.