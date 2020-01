Latina XWinter, bilancio positivo

LATINA – Un bilancio Positivo per XWinter, la tre giorni di sport organizzata dall’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo e dall’Associazione Minerva. Sportivi e non e di tutte le età hanno preso parte alle attività o assistito alle dimostrazioni messe in campo dalle società sportive che hanno preso parte alla seconda edizione della manifestazione patrocinata da Provincia e Comune di Latina, Confcommercio Lazio Sud, Impresa, CONI, Asc e Asi.

“Non possiamo non essere soddisfatti del fatto che quest’anno, nei numeri, siamo cresciuti in maniera quasi inaspettata: per gli sponsor, per i patrocini, per le società che hanno messo a disposizione atleti ed esperienza e per gli imprenditori di Latina, Pontinia e Cisterna che hanno messo a disposizione le proprie strutture sportive”, spiega la presidente dell’Osservatorio Annalisa Muzio che si è impegnata a chiedere con Paolo Barelli, Presidente della Federazione Italiana Nuoto, un incontro con il sindaco e l’assessore competente sulla piscina comunale. “Abbiamo già perso troppe eccellenze dello sport pontino adesso è arrivato il momento di fermarci, collaborare, fare rete e cercare con investimenti dei privati e i fondi europei, ogni modo per rimettere in sesto le strutture esistenti e/o di realizzarne di nuove”, aggiunge Muzio che lamenta di non aver ricevuto risposte sull’Arena Beach.