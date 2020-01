Lido di Latina, arriva l’ok in Commissione al progetto per Via Massaro

LATINA – E’ stata approvata questa mattina dalla commissione Governo del Territorio la proposta di delibera della progettazione definitiva, in variante al piano regolatore generale, di via Massaro, la strada che corre parallela al lungomare di Latina, chiamata a diventare via di alto scorrimento per eliminare il traffico dal fronte-mare.

“Un’opera strategica, di valenza primaria – dice la consigliera di Lbc Maria Grazia Ciolfi delegata alla Marina che ha presieduto la seduta di oggi al posto della presidente Celina Mattei – il primo tassello necessario alla realizzazione della nostra visione della Marina di Latina che prevede la pedonalizzazione del Lido e il trasferimento del traffico veicolare su via Massaro che sarà collegata al lungomare con delle strade trasversali sulle quali saranno sviluppate le aree parcheggio”, spiega Ciolfi. L’opera rientra nel “progettone”, il piano per le periferie finanziato dal Governo Gentiloni con 18 milioni di euro.