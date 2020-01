Oroscopo del giorno 08 Gennaio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in sestile con Venere nel vostro segno. In coppia sarete affascinanti e riuscirete a riaccendere la fiamma del vostro amore. Sei siete single avrete una giornata piacevole: Venere vi renderà irresistibili ed avrete tante occasioni per sedurre le persone che vi interessano. Professionalmente il ritmo di lavoro sarà importante, fortunatamente l’aspetto astrale vi doterà di una vitalità impeccabile per realizzare tutto ciò che avete pianificato. Per quanto riguarda la salute, sarà un buon momento per coloro che hanno deciso di limitare alcune dipendenze.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia dovreste affrontare alcune questioni rimaste in sospeso: cercate di rimanere calmi e misurate le vostre parole per evitare di litigare. Single: non avrete nulla da temere dal punto di vista sentimentale perché sarà un giorno piuttosto neutrale. Professionalmente, grazie alla vostra meticolosità, sarete in grado di analizzare in dettaglio una situazione: sarà l’occasione per identificare i punti critici e pianificare le cose da fare. Per quanto riguarda la salute, sarà necessario pensare a cambiare alcune abitudini alimentari e riposare.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sentirete la mancanza di affetto da parte del partner e potreste non capirne il vero motivo: parlate e chiarite la situazione rimanendo calmi. Single: sarebbe meglio rimandare alcuni incontri. Professionalmente dovreste affrontare alcuni imprevisti ma non preoccupatevi: sarete in grado di superare questa giornata senza troppe difficoltà. Per quanto riguarda la salute, dovreste concedervi un po’ più di tempo per rilassarvi e divertirvi: ne avete bisogno.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia riuscirete a cambiare alcune cose per rendere la vostra giornata più movimentata: il partner sarà felice di seguirvi. Single: se deciderete di uscire di più avrete più possibilità di incontrare la vostra anima gemella. Professionalmente sarete rigorosi e non avrete problemi a portare a termine tutto ciò che vi siete proposti di fare. Per quanto riguarda la salute, sarete vitali e godrete di morale alto: tuttavia, prendetevi qualche pausa per riposare la mente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia dovreste godere di una bella giornata: le Stelle rafforzeranno gli effetti benefici di Mercurio e vi regaleranno momenti piacevoli insieme al vostro partner. Single: affidatevi al vostro istinto ed abbiate il coraggio di esprimere ciò che avete nel cuore. A lavoro sarete energici e pieni di entusiasmo: sarete in grado di anticipare le vostre attività e di finirle prima del previsto. Per quanto riguarda la salute, il vostro buon stato d’animo vi farà prendere decisioni sagge sullo stile di vita, tuttavia assicuratevi di metterne qualcuna in pratica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vivrete sensazioni intense insieme alla vostra metà e penserete un po’ di più al vostro futuro. Single: fate attenzione alle vostre azioni a volte impulsive e scegliete le parole con delicatezza. Professionalmente, le idee saranno evidenziate dall’aspetto astrale ed avrete la possibilità di convincere i collaboratori che il vostro progetto è l’ideale per migliorare l’attività. Per quanto riguarda la salute, sarete molto energici e potreste optare per passare qualche tempo a svolgere alcuni lavori rimandati ultimamente.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete troppo sensibili e potreste fraintendere le parole del partner: cercate di analizzare meglio le sue intenzioni prima di prendere decisioni sbagliate. Single: non sarà impossibile incontrare una persona ma avrete un po’ di difficoltà ad esprimervi con chiarezza. Professionalmente la mancanza di motivazione dei vostri collaboratori potrebbe rendervi difficile la giornata. Per quanto riguarda la salute, sarebbe saggio concentrarsi su attività rilassanti e cercare di riposare al meglio per ricaricare le batterie.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia sarete particolarmente freddi ed il partner non apprezzerà questo atteggiamento distante: provate a discuterne e chiarire il motivo della vostra mancanza di impegno. Single: se rimanete sulla difensiva, la vostra situazione non vedrà un miglioramento. Professionalmente potreste ritrovarvi davanti a persone malintenzionate: cercate di mantenere la calma e la diplomazia per evitare situazioni sgradevoli. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di alleviare le tensioni accumulate prima che diventino troppo forti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia vi renderete conto che avete bisogno di cambiare alcuni atteggiamenti per migliorare il rapporto: cominciate con essere meno possessivi e più fiduciosi verso il partner. Single: dovreste essere più ricettivi e più aperti con coloro che vi stanno intorno. Professionalmente, pensate sempre di più al vostro futuro e a come salire più in alto sulla scala sociale. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di trascorrere un po’ di tempo con la natura e di muovervi per mantenervi in ottime condizioni fisiche.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia sarete molto più distaccati del solito ed avrete difficoltà a comunicare con il partner: cercate di spiegare che si tratta del vostro stato d’animo che non è proprio al top. Single: non è una buona giornata per incontrare persone che non conoscete affatto. Professionalmente vi sarà difficile concentrarvi e dovreste cercare di svolgere solo il lavoro urgente. Per quanto riguarda la salute, non stancatevi inutilmente e cercate di passare una giornata rilassante se possibile.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vi sembrerà impossibile continuare a vivere nella stessa maniera e vorreste qualcosa in più dalla vita. Single: le vostre paure vi impediranno di avvicinarvi alle persone che vi piacciono. Professionalmente, dovreste fare più attenzione del solito alle vostre attività perché Mercurio aumenta il rischio di commettere alcuni errori. Per quanto riguarda la salute, potreste sentire un leggero affaticamento muscolare: riposatevi che tutto andrà meglio.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia dovreste pensare due volte prima di parlare perché sarà complicato rendervi comprensibili: cercate di esprimervi nel modo più chiaro possibile e vedrete che alla fine il partner riuscirà a capirvi. Single: potreste trovarvi in situazioni imbarazzanti se deciderete di esprimere i vostri sentimenti proprio oggi. A lavoro non sarete in grado di adattarvi ad alcuni cambiamenti e potreste affrontare complicazioni al di fuori del vostro controllo. Per quanto riguarda la salute, se non siete sportivi, non precipitatevi in attività fisiche dispendiose perché rischiereste di stancarvi troppo.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.